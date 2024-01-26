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談蔣萬安輔選多風靡 侯友宜幽默開玩笑：想讓他變總統候選人

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
新北市長侯友宜（右）、國民黨主席朱立倫（左）下午出席總統立委選舉台北感恩茶會，向支持者和黨員輔選幹部表達謝意。記者林伯東／攝影
新北市長侯友宜（右）、國民黨主席朱立倫（左）下午出席總統立委選舉台北感恩茶會，向支持者和黨員輔選幹部表達謝意。記者林伯東／攝影

國民黨今於中央黨部舉行感恩茶會，新北市長侯友宜致詞，提到他謝謝台北市長蔣萬安，蔣的國語講得很溜，好風靡，他在蔣旁邊，想讓蔣變總統候選人，侯隨後補上一句開玩笑的。

侯友宜說，他對這場選舉感動，從他一出來到現在，大家始終堅定，就是挺他，尤其看到台北市的國民黨立委，在台北市黨部主委黃呂錦茹帶領下，全力挺他。黃呂是永遠的台北市黨部主委，要繼續，不要落跑。

侯友宜表示，他特別謝謝蔣萬安，蔣全台灣走透透，為他和國民黨提名的立委候選人拚戰到底，蔣的國語講得很溜，好風靡，侯說，「我在他（指蔣萬安）旁邊，我想讓他變總統候選人」，侯又趕忙說「開玩笑的」。

侯友宜提到，謝謝黨部在國民黨主席朱立倫的帶領下，15位縣市長、包括南部，大家都無分你我，尤其大家各走各的路以後，凝聚力量空前，大家沒有惡言，只有鼓勵侯友宜。

侯友宜表示，一路走來，學生考試過程，很多老師教導，大家的目標都是希望學生考上，這些聲音都虛心接受，考不好當然是考生的問題，哪有老師的問題，考生自己知道問題在哪，要不斷反省自己才會進步。

國民黨今於中央黨部舉行感恩茶會，新北市長侯友宜致詞，提到他謝謝台北市長蔣萬安，蔣國語溜，他在蔣旁邊，想讓蔣變總統候選人，侯隨後補上一句開玩笑的。記者屈彥辰／攝影
國民黨今於中央黨部舉行感恩茶會，新北市長侯友宜致詞，提到他謝謝台北市長蔣萬安，蔣國語溜，他在蔣旁邊，想讓蔣變總統候選人，侯隨後補上一句開玩笑的。記者屈彥辰／攝影

侯友宜 國民黨 蔣萬安 朱立倫

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