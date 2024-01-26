廖偉翔公布新戰力！丁旗源將任國會辦公室主任 具21年立院經驗

國民黨台中市第四選區新科立委廖偉翔今於臉書公布，為發揮即戰力，邀請在這次總統大選協助國民黨操刀醫療政策，且具21年立院經歷的資深助理丁旗源擔任國會辦公室主任。

廖偉翔表示，丁旗源學經歷豐富，陽交大醫學院衛福所、東亞政經塾顧問，專長為健康及社福政策，對於醫療生技、健保制度等都有深入研究；預算審議功力更是深厚，屢屢抓出行政部門預算濫編、浮編等缺失，相信加入團隊後，可以在衛福、勞動及環保等領域協助問政，守護國人權益，把關好各項預算，讓每分錢都花在刀口上。

33歲的廖偉翔，首次參選就勝選，以11萬9740張選票打敗民進黨兩屆立委張廖萬堅。廖偉翔自詡「改革派」、「科技立委」，計畫就任後加入衛環委員會，持續追蹤高端弊案，導入AI教育資源，並打造家鄉成為宜居城市，他表示健康不分藍綠，絕對不容許被惡搞。

廖偉翔已規畫問政藍圖，未來進入衛環委員會，將會提出青少年心理輔導工作得抵稅、研議納入健保給付並且要廣設心輔中心、解決健保點值問題的醫療發展特別條例並檢討健保法、國中生割頸案的少年事件處理法及兒少法、解決血汗護理的三班護病比入法、提升再生醫療品質的再生醫療發展條例。

也關注攸關障礙平權的身心障礙者權益保障法、制定長照保險法讓長照制度永續、修改性別工作平等法及勞工請假規則，讓家庭照顧假亦可領半薪、打擊環保蟑螂加重廢清法刑責、提升綠能轉型的碳盤查及碳費徵收制度，以及避免貪腐的揭弊者保護法，並提出修正中小企業發展條例及公司法，解決低薪問題等。

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