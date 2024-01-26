影／前往嘉義謝票 賴清德：贏得選舉也贏得國際社會尊重

正副總統當選人賴清德與蕭美琴今天下午前往嘉義市一葉餐廳謝票，賴清德在致詞時表示，台灣全體寫下民主新的一頁，也贏得國際社會尊重，有超過八十幾個國家向台灣道賀，在面對對岸的威脅之下，做出選擇。他也說未來會在對的道路上繼續打拚，讓國家變得更好。

賴清德也當場承諾，會好好重視嘉義建設，不分黨派執政的都市，只要對人民有幫助，就會持續推動 ，並會提出均衡台灣各縣市的建設計畫。

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