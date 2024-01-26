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赴嘉義感恩便當會向鄉親致謝 賴清德：未來不分黨派建設國家
民進黨主席暨總統當選人賴清德今天下午抵嘉義市感恩便當會向鄉親致謝，賴清德表示，不會因為嘉義市長是國民黨籍，就跳過嘉義市，未來立委王美惠、嘉義市政府只要提出對嘉義市有幫助的建設計畫，都會大力支持。
賴清德強調，選舉活動已經結束了，是我們大家不分黨派建設國家的時候，他也說，建設國家也不分都市，民進黨執政的都市我們要照顧，在野黨執政的縣市我們也要照顧，只要有需要對人民有幫助，我們都應該要來做。
賴說，競選提出的重大政策「均衡台灣國家建設計畫」，為宣傳這政策跑遍全台每個縣市排字，未來嘉義市立委王美惠、嘉義市政府只要提出對嘉義市有實質幫助的建設計畫，我們都會大力支持。
賴致詞也指出，這場選情不只贏得勝選，更贏得國際社會對台灣的敬重，當選第一時間有超過80幾個國家及團體，人數超過700多人跟我們恭喜，這是很不簡單的，台灣面對中國的威脅介入這場選舉，壓力這麼大之下，我們對民主的堅持，竟然是這麼的勇敢。
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