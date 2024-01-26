遭四叉貓指「反對蔡壁如當民眾黨中央委員」 黃珊珊喊告：請不要造謠

網紅四叉貓在臉書指出，民眾黨主席柯文哲手中有三張魔法卡，可以指定中央委員人選，上周柯文哲指定前立委蔡壁如成為中央委員，但準立委黃珊姍、林國成反對，下周三將再開會討論。黃珊珊留言回覆，請不要造謠，他沒有參與任何中央委員討論，如不澄清將依法提告。

四叉貓指出，柯文哲上周翻開主席的魔法卡，指定蔡壁如成為中央委員，這個動作被解讀柯文哲要把蔡壁如拉回核心決策圈，但遭到黃珊珊跟林國成反對，下周三要再開會重新討論此案。

對於四叉貓爆料，黃珊珊除留言回覆，請四叉貓不要造謠，指他沒有參與任何中央委員討論。黃也透過臉書表示，每天都有人在造謠，傷害台灣民眾黨，只要是不實的惡意中傷，都會蒐證、提告 。

四叉貓再度發文，稱他昨天沒說黃珊珊在討論提出反對意見，所以要澄清的內容大概是「反對蔡壁如當中央委員」這件事，所以是「黃珊珊支持蔡壁如成為中央委員，黃珊珊絕對沒有反對蔡壁如回到民眾黨核心圈」，澄清完成，請不要告他，黃珊珊立委好大他好怕。

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