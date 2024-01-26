聽新聞
test
0:00 / 0:00
遭四叉貓指「反對蔡壁如當民眾黨中央委員」 黃珊珊喊告：請不要造謠
網紅四叉貓在臉書指出，民眾黨主席柯文哲手中有三張魔法卡，可以指定中央委員人選，上周柯文哲指定前立委蔡壁如成為中央委員，但準立委黃珊姍、林國成反對，下周三將再開會討論。黃珊珊留言回覆，請不要造謠，他沒有參與任何中央委員討論，如不澄清將依法提告。
四叉貓指出，柯文哲上周翻開主席的魔法卡，指定蔡壁如成為中央委員，這個動作被解讀柯文哲要把蔡壁如拉回核心決策圈，但遭到黃珊珊跟林國成反對，下周三要再開會重新討論此案。
對於四叉貓爆料，黃珊珊除留言回覆，請四叉貓不要造謠，指他沒有參與任何中央委員討論。黃也透過臉書表示，每天都有人在造謠，傷害台灣民眾黨，只要是不實的惡意中傷，都會蒐證、提告 。
四叉貓再度發文，稱他昨天沒說黃珊珊在討論提出反對意見，所以要澄清的內容大概是「反對蔡壁如當中央委員」這件事，所以是「黃珊珊支持蔡壁如成為中央委員，黃珊珊絕對沒有反對蔡壁如回到民眾黨核心圈」，澄清完成，請不要告他，黃珊珊立委好大他好怕。
👉2024選戰最前線
▪ 2024總統立委大選開票實況！最新最快看這邊
▪ 整理包／總統選舉歷年投票率、組合一次看 最踴躍是這年！
▪ 2020 vs.2024 總統六都得票率、得票數大洗牌
▪ 2024總統大選藍綠版圖變化 看哪個縣市變天了？哪裡又鐵板一塊？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言