賴清德指風水輪流轉 允諾大力促成台積電在嘉縣

民進黨主席暨總統當選人賴清德今天中午抵嘉義縣市辦感恩便當會向鄉親致謝，賴清德在嘉義縣允諾，會大力促成台積電在嘉義縣，賴也強調，30年風水輪流轉，過去政府重北輕南，他要均衡發展，22縣市應該一樣大。

賴清德台上致詞表示，他有問翁章梁台積電有沒有確定要來？但還沒有宣布不能講，台下充滿笑聲，隨後賴強調，「我會大力促成！」，因為嘉義有土地，但也是需要國科會的協助，因為科學園區是中央在主管，所以未來盡力來配合縣長，配合地方議會，大家共同來推動，讓台積電可以落腳在嘉義縣。

賴說，30年風水輪流轉，過去政府重北輕南，現在要均衡發展，他的理念就是22個縣市應該平等，要如何均衡，產業是第一種，台灣未來最重要的無人機產業就只有在嘉義縣，另外就是台積電最先進的製程也有可能在嘉義縣，帶來的效益是非常大的。

賴提到，他時任台南市長積極在爭取台積電來到台南，現在的成果都看到了，現在台南不是台灣人的，是世界的台灣，現在半導體最先進的製程3奈米就在台南，台南的科學園區產值已經超過新竹，主要的原因就是台積電3奈米在台南生產，帶來的效益非常大。

賴也說，台積電每請1個員工，外圍的協力廠商就要請8個，而且薪水也都相對的比較高 ，所以我們的孩子不用離鄉背井，賴也允諾，要大家一同努力，由農業大縣變成工商大縣，未來一定能邁入科技大縣。

賴清德說，未來他會在蔡英文總統現有的政策之下，他會大力推廣無人機，因為這是符合時代的需要，不只是國安、國防、商業、農業、交通等各行各業都需要，所以未來一定大力推動無人機產業，未來一定是幾萬台一直推動下去。

蕭美琴表示，無人機不是只有軍工產業，大家最關心的農業也可用到、在防災上不管事土石流、天災、火災或消防上都用得到，甚至在教育研究，在海洋資源的運用上也用到，美國已經有物流網購公司開始研發，以後在網路訂包裹，用無人機送到你家，很多未來的淺力我們都可以在嘉義未來的產業當中看的到，相信在賴總統未來所領導的台灣，是一個有遠見，要繼續走在前面的台灣，也會繼續來跟嘉義縣翁縣長跟兩位立委，一起來帶動嘉義的進步跟發展。

嘉縣長翁章梁表示，無人機業者今天向他說，賴清德當選總統，業者團隊就可以繼續再往前衝了，因為國防政策跟無人機的發展不會因政黨輪替產生變數，穩定帶領台灣捍衛台灣主權，是賴清德總統很清楚的對全體國人的宣示。

民進黨主席暨總統當選人賴清德今天中午抵嘉縣市辦感恩便當會向鄉親致謝，賴允諾大力促成台積電在嘉義縣。記者呂慧瑜／攝影 民進黨主席暨總統當選人賴清德今天中午抵嘉縣市辦感恩便當會向鄉親致謝，賴允諾大力促成台積電在嘉義縣。記者呂慧瑜／攝影 民進黨主席暨總統當選人賴清德今天中午抵嘉縣市辦感恩便當會向鄉親致謝，賴允諾大力促成台積電在嘉義縣。記者呂慧瑜／攝影 民進黨主席暨總統當選人賴清德今天中午抵嘉縣市辦感恩便當會向鄉親致謝，賴允諾大力促成台積電在嘉義縣。記者呂慧瑜／攝影 民進黨主席暨總統當選人賴清德今天中午抵嘉縣市辦感恩便當會向鄉親致謝，賴允諾大力促成台積電在嘉義縣。記者呂慧瑜／攝影

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