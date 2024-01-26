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賴皮寮延燒...黃國昌酸汐止老家違建拆完要立碑 感謝民進黨德政

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民眾黨不分區立委當選人黃國昌。圖／聯合報系資料照
民眾黨不分區立委當選人黃國昌。圖／聯合報系資料照

民進黨主席賴清德萬里老家違建民眾黨主席柯文哲今天表示，他新竹老家違建拆了、農地水泥塊也打掉，準立委黃國昌汐止老家違建也拆了，請問賴清德老家違建拆不拆，為什麼只有你家違建不用拆。黃國昌則酸，違建拆完會立碑，感謝民進黨德政。

賴清德萬里老家違建延燒，民眾黨今天再質疑，為什麼賴清德家的違建不用拆，黃國昌指出，選前民進黨透過側翼、綠媒操作，讓他感到很遺憾，一個法治國家不應淪落於此，再次公開請教賴清德，這就是你的法治原則嗎？

黃國昌說，他的原則就是要做得乾淨，家裡違建拆完以後，會留一塊空地，在上面立個碑，感謝民進黨德政。黃國昌再度詢問賴清德，「賴皮寮什麼時候要拆」，請民進黨用相同標準要求自己，特別是賴清德總統當選人。

柯文哲補槍表示，他家的違建拆了、農地水泥塊也打掉，黃國昌家違建也拆了，現在輪到賴清德，到底要不要拆老家違建，很奇怪，其他人的違建都拆掉。

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