賴皮寮延燒...黃國昌酸汐止老家違建拆完要立碑 感謝民進黨德政
民進黨主席賴清德萬里老家違建，民眾黨主席柯文哲今天表示，他新竹老家違建拆了、農地水泥塊也打掉，準立委黃國昌汐止老家違建也拆了，請問賴清德老家違建拆不拆，為什麼只有你家違建不用拆。黃國昌則酸，違建拆完會立碑，感謝民進黨德政。
賴清德萬里老家違建延燒，民眾黨今天再質疑，為什麼賴清德家的違建不用拆，黃國昌指出，選前民進黨透過側翼、綠媒操作，讓他感到很遺憾，一個法治國家不應淪落於此，再次公開請教賴清德，這就是你的法治原則嗎？
黃國昌說，他的原則就是要做得乾淨，家裡違建拆完以後，會留一塊空地，在上面立個碑，感謝民進黨德政。黃國昌再度詢問賴清德，「賴皮寮什麼時候要拆」，請民進黨用相同標準要求自己，特別是賴清德總統當選人。
柯文哲補槍表示，他家的違建拆了、農地水泥塊也打掉，黃國昌家違建也拆了，現在輪到賴清德，到底要不要拆老家違建，很奇怪，其他人的違建都拆掉。
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