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2028無法選總統？蔣萬安：真的不用一直幫我找工作
2028誰會代表藍營出戰選總統？台北市議員游淑慧昨在臉書指出黨內私下有2點初步共識，總統候選人未來不再帶職參選，以蔣萬安為例，還有下一任市長任期要完成，盧秀燕成下任總統候選人是一定的。對此，蔣萬安上午受訪指出，真的不用再一直幫他找工作，也不用一心想著「鴻鵠之志」他就是好好的在崗位上面努力，為市民打拚。
蔣萬安上午出席捷運劍南路站多目標大樓工程簽約典禮，媒體也問他北市人口逾251萬，是否找到副市長人選？蔣萬安仍說，都會做整體的考量，確定後都會對外公布。
另外，港湖區因人口增加，未來可能會增加1席議員，蔣萬安說「對」其實很高興台北市人口不斷持續在增加，港湖區的人口數也增加，所以民政局、社會局都有跟他說未來有可能港湖區人口增加，會增1席議員，有非常多的人願意為地方來付出，也期待有更多優秀的民意代表為市民服務。
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