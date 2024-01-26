快訊

澳網／大逆轉！化解對手冠軍點 謝淑薇搶下生涯混雙首冠 

國會龍頭戰邀藍綠候選人座談 柯文哲：團進團出、違者開除黨籍

好市多這款「數位氣炸鍋」突上架被讚超高CP值！網：後悔沒早點買

聽新聞
test
0:00 / 0:00

洪孟楷受禮讓黨團書記長 與林思銘宣示與新總召打拚

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委洪孟楷（右）、林思銘（左）登記爭取黨團書記長，經協調，洪今宣布，林禮讓他擔任書記長，林則為首席副書記長，洪說，未來三黨不過半，朝野協商過程重要性更吃重，期待在各個重要法案、議題上，能夠在野盟友的理念結合，甚至歡迎執政黨委員針對重要議案的理性討論、合作。圖／取自洪孟楷臉書
國民黨立委洪孟楷（右）、林思銘（左）登記爭取黨團書記長，經協調，洪今宣布，林禮讓他擔任書記長，林則為首席副書記長，洪說，未來三黨不過半，朝野協商過程重要性更吃重，期待在各個重要法案、議題上，能夠在野盟友的理念結合，甚至歡迎執政黨委員針對重要議案的理性討論、合作。圖／取自洪孟楷臉書

國民黨立委洪孟楷林思銘登記爭取黨團書記長，經協調，洪今於臉書宣布，林思銘禮讓他擔任書記長，林則為首席副書記長。洪說，未來三黨不過半，朝野協商過程重要性更吃重，期待在各個重要法案、議題上，能夠在野盟友的理念結合，甚至歡迎執政黨委員針對重要議案的理性討論、合作。

洪孟楷說，林思銘承讓，願意由他擔任國民黨第11屆第1會期的黨團書記長，而林也將擔任黨團首席副書記長，配合1月30日所決定的總召，共同在立法院並肩作戰。林思銘於第10屆也曾多次擔任黨團幹部、兩次司法法制委員會召委。洪說，林跟他都是第10屆進入國會的同梯，多次議題共同討論、合作，默契十足。相信未來與黨團溝通、協調、運作上，更能發揮相輔相成效果。

洪孟楷提到，感謝黨團其他成員的禮讓，讓他能有更進一步承擔服務的機會。未來三黨不過半，朝野協商過程重要性相信更加吃重，也期待在各個重要法案、議題上，能夠在野盟友的理念結合，甚至歡迎執政黨委員針對重要議案的理性討論、合作。國會113席，應該人人都站在民意方、而非黨意方，是民意代表，不是黨意代表。尊重國會就從尊重人民聲音開始，聽得見人民的訴求，才無愧支持他們進入國會的每一股力量。

林思銘亦在臉書發文，與洪孟楷做同樣表態，表示讓過去傲慢的執政團隊，學習「謙卑」、 「反省」、「 改變」。發揮國民黨團新國會戰力，這是新任幹部的使命。會盡快聽取各方意見，盤點第10屆立法未盡之處，把第1會期優先法案提出，歡迎各界檢視，國民黨團絕對會是最貼近民意、最反應時政、最苦民所苦的行動團隊。勇往直前、全力以赴，以台灣人民的福祉與利益為最大之依歸，共同打拚。

林思銘 國民黨 洪孟楷

延伸閱讀

國民黨團總召選舉抽籤結束 傅崐萁1號、賴士葆2號

影／楊文科頒發徐欣瑩、林思銘立委當選證書 2人首要都是向中央爭預算

獨／立院副院長人選變數大…國民黨誰來角逐？林思銘建議先採「1動作」

2024大選／新竹縣市立委誰勝出？柯文哲胞妹柯美蘭敗選　王婉諭空戰不敵林思銘深耕

相關新聞

不滿民進黨未譴責「支語」 王志安：我們是外國人被歧視活該？

有人將大陸流行詞語貶低為「支語」，大陸央視前記者王志安在X（前推特）辦歧視投票，8成意見認為「支語」構成歧視，他表示，民...

洪孟楷受禮讓黨團書記長 與林思銘宣示與新總召打拚

國民黨立委洪孟楷、林思銘登記爭取黨團書記長，經協調，洪今於臉書宣布，林思銘禮讓他擔任書記長，林則為首席副書記長。洪說，未...

中投確定充國庫 黃健庭轟黨產會違憲違法

國民黨秘書長黃健庭今早於國民黨中央一樓大廳張貼第21屆第2任中常委選舉公告。黃健庭受訪時，談及中投、欣裕台一案敗訴確定，...

越籍偷渡客泛濫成國安問題 監院促請政院檢討改進

監察委員葉大華、浦忠成今天表示，西部海岸去年突出現多具不明浮屍，經查發現為越南籍偷渡客不幸海難。近五年查獲偷渡外來人口高...

日強震 台灣民間兩週募捐款逾5.4億元...吳釗燮：台日宛如家人

日本石川縣能登半島1月1日發生強震受創，政府開設民間捐款帳戶，僅兩週就湧入超過13萬4千筆捐款、共逾5.4億元，折合日幣...

台南再出總統成真！賴清德下午回台灣首廟天壇感恩祈福

民進黨正副總統當選人賴清德、蕭美琴，展開全台謝票及「感恩便當會」，今天下午回到台南市中西區台灣首廟天壇上香祈福後，去年初...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。