洪孟楷受禮讓黨團書記長 與林思銘宣示與新總召打拚

國民黨立委洪孟楷、林思銘登記爭取黨團書記長，經協調，洪今於臉書宣布，林思銘禮讓他擔任書記長，林則為首席副書記長。洪說，未來三黨不過半，朝野協商過程重要性更吃重，期待在各個重要法案、議題上，能夠在野盟友的理念結合，甚至歡迎執政黨委員針對重要議案的理性討論、合作。

洪孟楷說，林思銘承讓，願意由他擔任國民黨第11屆第1會期的黨團書記長，而林也將擔任黨團首席副書記長，配合1月30日所決定的總召，共同在立法院並肩作戰。林思銘於第10屆也曾多次擔任黨團幹部、兩次司法法制委員會召委。洪說，林跟他都是第10屆進入國會的同梯，多次議題共同討論、合作，默契十足。相信未來與黨團溝通、協調、運作上，更能發揮相輔相成效果。

洪孟楷提到，感謝黨團其他成員的禮讓，讓他能有更進一步承擔服務的機會。未來三黨不過半，朝野協商過程重要性相信更加吃重，也期待在各個重要法案、議題上，能夠在野盟友的理念結合，甚至歡迎執政黨委員針對重要議案的理性討論、合作。國會113席，應該人人都站在民意方、而非黨意方，是民意代表，不是黨意代表。尊重國會就從尊重人民聲音開始，聽得見人民的訴求，才無愧支持他們進入國會的每一股力量。

林思銘亦在臉書發文，與洪孟楷做同樣表態，表示讓過去傲慢的執政團隊，學習「謙卑」、 「反省」、「 改變」。發揮國民黨團新國會戰力，這是新任幹部的使命。會盡快聽取各方意見，盤點第10屆立法未盡之處，把第1會期優先法案提出，歡迎各界檢視，國民黨團絕對會是最貼近民意、最反應時政、最苦民所苦的行動團隊。勇往直前、全力以赴，以台灣人民的福祉與利益為最大之依歸，共同打拚。

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