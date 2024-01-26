不滿民進黨未譴責「支語」 王志安：我們是外國人被歧視活該？

有人將大陸流行詞語貶低為「支語」，大陸央視前記者王志安在X（前推特）辦歧視投票，8成意見認為「支語」構成歧視，他表示，民進黨為什麼不譴責節目組的這個表述？「是因為我們是外國人，被歧視也活該是吧？」

王志安日前在脫口秀節目「賀瓏夜夜秀」的言行，涉嫌歧視身心障礙者，引起爭議。他持觀光簽證來台，因上「賀瓏夜夜秀」，移民署確認違法「工作」，將註銷其入出境許可證，並境管5年不准來台觀光。

他近日在X發表多篇文章抒發心情，甚至表示，「感覺自己命懸一線，快要頂不住了」，被中共驅逐，被中華民國邊控，還要到日本政府舉報，還要預防性到美國那裡舉報，沒有出路了。「誰能幫我聯繫一下習近平，不行的話我回國自首」。

王志安還在X發起投票，「你認為部分台灣人稱中國話叫支（那）語，是否構成對大陸人的冒犯和歧視？」他表示，7萬3800人投票，有82%的人認為是歧視，認為不是的只有18%，民進黨為什麼不譴責節目組的這個表述？「是因為我們是外國人，被歧視也活該是吧？」

王志安表示，你們是高貴的有著民主制度的台灣人，我們沒有選票，所以就該當年被日本人叫支那，你們也被叫過支那，現如今又該被一部分台灣人叫是吧？你們既然用顯微鏡看一個綜藝節目，你們為什麼看不到自己的屁股？

王志安在X發起投票「你認為部分台灣人稱中國話叫支（那）語，是否構成對大陸人的冒犯和歧視？」他說，7萬3800人投票，有82%的人認為是歧視，認為不是的只有18%。圖／取自「王局志安」X

商品推薦