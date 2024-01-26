中投確定充國庫 黃健庭轟黨產會違憲違法

國民黨秘書長黃健庭今早於國民黨中央一樓大廳張貼第21屆第2任中常委選舉公告。黃健庭受訪時，談及中投、欣裕台一案敗訴確定，轟行政院不當黨產處理委員會（黨產會）違憲違法。黃健庭也提到，國民黨財務非常困難，但為慰勞黨工，仍將於2月5日舉行尾牙。

黨產會於民國105年間認定，中投和欣裕台為國民黨附隨組織，命國民黨將全部股權移轉收歸國有，兩家公司名下資產約156億元。國民黨對此不服，遂提起行政訴訟，北高行審理認為，中投、欣裕台公司的股權非來自符合政黨本質的正當財產，屬不當取得財產，故原處分無誤，國民黨敗訴。國民黨上訴後，最高行政法院昨日駁回上訴，判國民黨敗訴確定，156億元資產須轉為國有。

黃健庭表示，黨產會是違憲違法的機關，民進黨用轉型正義之名來遂行清算鬥爭之實，這在全世界的民主國家都看不到。很遺憾在這過程當中，行政法院變成幫兇，國民黨提出來，其實中投的第一桶金是在民國35年，國民黨發動黨員捐款、黨員的特別捐而成立，為的是不要用政府的資源，像有些共產國家是用政府資源來養黨，希望能夠黨是可以財務上面是自立自主的，這些資料送交給法院，法院不做調查，也完全不採信國民黨主張，過程非常粗糙，這是感到非常遺憾的。

黃健庭指出，國民黨在十九全、二十全的全國黨代表大會就已經決議，除了保留必要的辦公室，結清積欠黨工退休金，之外的全部要捐出來。其實這決議老早就做了，只是民進黨連這樣的決議都不讓國民黨進行，整個逕行沒收，違憲機關未完成司法的程序，已逕行把國民黨財產都沒收。

黃健庭提到，國民黨主席朱立倫昨天也講了，實際上這幾年的國民黨是在完全沒有黨產、沒有資源的情況底下，走得非常的艱辛，但不會因為這樣子就被打倒，會持續朝著目標繼續來奮鬥，一定不會被民進黨政府所打倒，這個也是全黨上下都應該要共同體認的。

關於年關將近，黨工今年是否有年終、尾牙等。黃健庭表示，他已經講到國民黨的財務其實是非常的困難，每年都需要靠主席、全黨上下一起募款，支撐基本的財務需求以及黨務的運作，所以對辛勤付出的黨工沒有能夠得到更合理的待遇，也感到很不捨、很抱歉，但總是在盡最大的可能，給黨工、專職幹部們應有的報酬，可能沒有辦法盡如人意，但是相信已經盡了最大的努力。至於尾牙，已經定了2月5日辦一場，不管怎麼樣，特別是在經過這次的大選，大家都非常辛苦，透過尾牙來慰勞大家的辛勞。

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