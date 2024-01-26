越籍偷渡客泛濫成國安問題 監院促請政院檢討改進

監察委員葉大華、浦忠成今天表示，西部海岸去年突出現多具不明浮屍，經查發現為越南籍偷渡客不幸海難。近五年查獲偷渡外來人口高達1128人，又以越南籍為大宗，偷渡集團突破岸際巡防情況嚴重，海巡署、移民署、警政署等執法機關未能有效防制偷渡，將成人口販運黑數及治安隱憂，促請行政院正視移工政策失衡衍生之偷渡問題，以壓制人蛇集團氣焰。

去年2月27日至4月7日，在台灣西部沿海地區陸續發現24具不明海上浮屍事件。監察委員葉大華、浦忠成對此立案調查，調查報告在16日經監察院內政及族群委員會審查通過。查案監委表示，防制偷渡案件涉及跨機關業務，但調查發現無論人員配置、裝備補給皆不足，影響查緝偷渡成效。

查案監委指出，海巡署在去年2月浮屍案發生前，未就查緝海上偷渡案件提報行政院「查緝走私偷渡聯繫會報」，且海委員會曾建議成立情資連繫平臺，但各查緝機關竟以有違偵查不公開為由反對，顯然忽視人蛇集團源源不斷偷渡大批越南籍人士來台，結合在台的越南社群團體，形成跨國分工網絡等犯罪模式，恐成國安顧慮。

查案監委表示，受矚目的14名越南籍偷渡人士海上浮屍案，經移民署查核，其中13人分別有逾期停留、非法工作及失聯移工等紀錄，7人有偷渡來台紀錄，可見越南偷渡者多為曾在台工作的失聯移工。根本原因是我國勞動市場供需不平衡，但近年來勞動部與海巡署、移民署對於如何減少偷渡誘因，基於各自立場，意見分歧並無共識，是必須檢討改進項目。

查案監委指出，越南籍偷渡人口居高不下，與在台越南社群具團結排外特性且已形成相當規模，並發展出地下匯兌及仲介等協力網絡，移民署執法人力仍未隨移工引進人數同比例增加，執法人力疲於奔命查處失聯移工，嚴重排擠對於外來人口之人流及安全管理職務，行政院實應及早因應移民署人力不足困境。執法機關則應提升裁罰速度並加重裁罰額度，從速扣船、扣照及加長扣船、扣照期間，並落實相關驗船作為，杜絕船隻改造密艙。

葉大華表示，越南移工對我國法令遵守程度不足、失聯比率過高、偷渡情形泛濫，本應由越南政府負起責任，但越南政府對於跨國執法合作及情資交流的態度消極，查緝機關建議將防制偷渡提升為與越南勞政單位談判的重要議題，採包裹式國對國談判。行政院應研議如何透過政府力量，促使越方正視並共同謀求具體改善之道。

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