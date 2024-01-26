日強震 台灣民間兩週募捐款逾5.4億元...吳釗燮：台日宛如家人

日本石川縣能登半島1月1日發生強震受創，政府開設民間捐款帳戶，僅兩週就湧入超過13萬4千筆捐款、共逾5.4億元，折合日幣約25億日圓。外交部今舉行捐贈記者會，由外交部長吳釗燮代表捐贈，石川縣民代表、台灣石川縣人會德光重人致詞表示，台人溫柔善良且堅韌，他還收到20多封台灣小學生寫給石川縣災民的加油信，讓他淚流滿面。

台灣在1月已先由政府代表，捐出6000萬日圓賑災，吳釗燮今則捐贈民間善款，由日本台灣交流協會代表片山和之代表接受。吳釗燮表示，台日每逢重大災害，總在第一時間伸出援手，台灣民眾對這次災情同感悲痛，紛紛向外交部表示希望能儘快捐款，想要幫助災民度過難關。

吳釗燮說，政府也立即回應民眾期盼，開設賑災捐款專戶，他非常感動，從1月5日到19日專戶關閉為止，短短兩週內，湧入了超過13萬4千筆捐款，總計收到新台幣5億4千多萬元，折合超過25億日圓。

吳釗燮說，日本有事，就是台灣有事，台人秉持滴水之恩、湧泉以報精神，要向捐款民眾表達敬意，相信大家都再次感受到，台日間宛如親密家人般的深厚情誼。

片山和之數度感謝表示，震災一發生就收到來自台灣各界關切，現在災區仍進行包括恢復水電瓦斯等救災，也也些人還在避難中心、天氣也仍寒冷，過去新冠疫情、天災台日都互相幫忙，都是台日友情象徵，仍要謝謝台灣、謝謝大家。

德光重人則強調，台灣從政府到民間，都在第一時間向石川縣伸出援手，他認為堅強自信、溫暖以及善待鄰居、溫柔善良，就是所謂台灣精神 ，他們石川縣都有親身體驗，也會向家鄉傳達宣傳台灣人魅力和精神。

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