諾魯與台斷交 美眾議員：美國應助小國防中國經濟壓迫

諾魯共和國在我國總統大選後宣布與台斷交，被問及美方該如何在協助台灣鞏固與太平洋島國的邦交時，美國眾院外委會印太小組民主黨首席議員貝拉（Ami Bera）指出，西方國家應與理念相近的小國站在一起，保護他們免於中國大陸的經濟壓迫。

美國眾院外委會印太小組民主黨首席議員貝拉（Ami Bera），和共和黨眾議員迪馬里（Mario Diaz-Balart）昨上午抵台訪問，今傍晚特別出席記者會回答媒體提問。

對於，諾魯對台突襲式斷交，轉與中華人民共和國建交，貝拉表示，北京方面經常透過經濟壓迫來對付承認，或認同台灣的國家，像立陶宛就是一個絕佳的案例。

他認為，不只有美國，包括歐洲各國都應該與這些國家堅定的站在一起，因為中方的經濟報復最後不是針對美國等西方國家，而是針對這些未必能承受的小國。

貝拉表示，美國應該有工具，和資源與這些理念相近的盟友合作來支持他們的勇氣，讓這些國家可以選擇他們前進的方向。

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