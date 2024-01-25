預期大陸520前還有動作？美眾議員：應透過其他方法維持兩岸現狀

總統大選甫落幕，兩岸是否出現對話窗口？美國眾院外委會印太小組民主黨首席議員貝拉（Ami Bera）認為對話不是壞事，也認同應該保持暢通的對話管道，但也預期中國大陸將會在總統就職典禮前又有小動作。他呼籲北京說，別這麼做，應透過其他方法來維持兩岸現狀。

美國眾院外委會印太小組民主黨首席議員貝拉（Ami Bera），和共和黨眾議員迪馬里（Mario Diaz-Balart）昨上午抵台訪問，今傍晚特別出席記者會回答媒體提問。

有媒體詢問說，兩岸在選後邁入新局，是否有開啟對話的空間，及是否建議總統當選人賴清德跨出第一步？對此，貝拉表示，與競爭對手對話從來就不是壞事，也認同應當維持對話管道的暢通。不過，他也說，他們預期中國大陸於我國總統就職典禮之前還會有動作。

貝拉特別呼籲北京，不要做這些小動作，應透過其他方法來維持兩岸現狀，和地區的和平與繁榮。但貝拉也說，北京恐怕不會聽取他的建議。

然而，貝拉也指出，在拜登政府的之下，美中之間現階段有很多高層互訪，雙方領導人也在舊金山會面。他認為，美中也必須保持溝通的管道通暢。但他也強調，美方在對話之中必須保持強壯，而不是顯弱的一方。

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