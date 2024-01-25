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美「國會台灣連線」記者會 共同主席迪馬里及貝拉回應提問

攝影中心／ 記者蘇健忠／台北即時報導
美國聯邦眾議院共和黨眾議員迪馬里（Mario Diaz-Balart）（左二）及民主黨眾議員貝拉（Ami Bera）（右二）所率眾議院「國會台灣連線」跨黨派共同主席訪問團下午在外交部舉行記者會，回應中外媒體提問，外交部次長謝武樵（左一）與駐美國代表處大使俞大㵢（右一）陪同。記者蘇健忠／攝影
美國聯邦眾議院共和黨眾議員迪馬里（Mario Diaz-Balart）（左二）及民主黨眾議員貝拉（Ami Bera）（右二）所率眾議院「國會台灣連線」跨黨派共同主席訪問團下午在外交部舉行記者會，回應中外媒體提問，外交部次長謝武樵（左一）與駐美國代表處大使俞大㵢（右一）陪同。記者蘇健忠／攝影

美國聯邦眾議院共和黨眾議員迪馬里（Mario Diaz-Balart）及民主黨眾議員貝拉（Ami Bera）所率眾議院「國會台灣連線」跨黨派共同主席訪問團，下午在外交部舉行記者會，回應中外媒體提問，外交部次長謝武樵與駐美國代表處大使俞大㵢陪同，此為眾議院「國會台灣連線」近年首度共同主席團來訪，別具意義。

美國聯邦眾議院共和黨眾議員迪馬里（Mario Diaz-Balart）下午在外交部舉行記者會。記者蘇健忠／攝影
美國聯邦眾議院共和黨眾議員迪馬里（Mario Diaz-Balart）下午在外交部舉行記者會。記者蘇健忠／攝影
民主黨眾議員貝拉（Ami Bera）下午在外交部舉行記者會。記者蘇健忠／攝影
民主黨眾議員貝拉（Ami Bera）下午在外交部舉行記者會。記者蘇健忠／攝影
美國聯邦眾議院共和黨眾議員迪馬里（Mario Diaz-Balart）（右）及民主黨眾議員貝拉（Ami Bera）（左）所率眾議院「國會台灣連線」跨黨派共同主席訪問團下午在外交部舉行記者會，回應中外媒體提問。記者蘇健忠／攝影
美國聯邦眾議院共和黨眾議員迪馬里（Mario Diaz-Balart）（右）及民主黨眾議員貝拉（Ami Bera）（左）所率眾議院「國會台灣連線」跨黨派共同主席訪問團下午在外交部舉行記者會，回應中外媒體提問。記者蘇健忠／攝影

美國 外交部 議員

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