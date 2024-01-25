「賀瓏夜夜秀」來賓訕笑罕病律師 王世堅轟：非常可惡
前中國央視記者王志安日前在網路脫口秀「賀瓏夜夜秀」，指台灣選舉造勢場合像場秀，還說出「把殘疾人士推上去煽情」，言詞引起反彈；節目製作人坦承製作疏失致歉。對此，新科立委王世堅在臉書發文開砲，指身障者和所有公民一樣，有參政權和選舉權，嘲笑身障者是一件非常可惡的事。
王世堅說，身障者不應該成為脫口秀的談資，陳俊翰律師是如此努力在為國家發展作貢獻，陳律師當初毅然決然放棄美國的高薪工作回到台灣，只為了替國內身障人士發聲，幫助他們獲得應有權利，如此偉大的人不應該受到這樣的對待。
王世堅說，玩笑應該要建立在當事人能接受的前提下，如果當事人感到不舒服那就不是玩笑。
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