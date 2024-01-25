國民黨修人工生殖法救少子女化 代理孕母持續尋求社會共識

國民黨今天記者會提出三項主張，鬆綁人工生法適用對象，保留女性生育選擇權，凍卵助擴大至全國適用，代理孕母議題持續尋求社會共識與多元對話等。

國民黨不分區立委當選人陳菁徽表示，修法三項具體主張內容，包括鬆綁人工生法適用對象，讓單身女性、女女件侶、男女情侶，優先開放適用人工生殖，不受婚姻限制。保留女性生育選擇權，凍卵助擴大至全國適用，建立特殊疾病醫療性凍卵制度，掌握人生主動權。代理孕母議題持續尋求社會共識與多元對話，完善法規調適、齊全制度配套，階段性立法。

陳菁徽表示，大家對於目前人工生殖或單身同志生小孩、代理孕母等爭議，資訊落差很大，有關人工生殖法修法的策略，應該適應尋求社會對各議題看法落差，較有共識的部份著手，希望國民黨版本很快在立法院送出，獲得各黨團的支持。

陳菁徽說，目前比較僵化，如一夫一妻，且有登記的異性戀伴侶，才可以接受生小孩，但希望可以開放到單身女生、女女伴侶，男女情侶都可以優先適用。台灣自2003年跌破超低生育率防線1.3後，幾乎一路探底，但根據調查，有結婚的人沒有減少，還在升高，有結婚的女生平均生1.5個，沒有結婚或是單身還沒有伴侶的超低生育率，就拉低整個國家的生育率，必須重視提高單身女生生育率的部分。

陳菁徽指出，從2001年到2022年，結婚率跟生育率都在下滑，為生小孩而結婚只剩下25%，現在女生想結婚的，可能只想進入婚姻狀況，不一定想生，南韓也是如此，可以發現結婚跟生小孩完全脫鈎，所以必須要從可以接受人工生殖的條件進行改革。

有關代理孕母制度化，陳菁徽說，社會上仍有許多誤解與不公允的認知，應該持續尋求社會對話與共識，進行階段立法。

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