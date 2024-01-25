日本高松市議會訪基隆 議長：賴清德當選台日友好升溫
日本高松市議會今天在自由民主黨議員會會長中村順一帶領下，一行人拜會基隆市議會，中村順一表示，年初日本發生大地震，感謝台灣捐款湧入日本的熱情，將加強兩市的友好關係。總統當選人賴清德的姪子、基隆市議長童子瑋說，賴清德當選後，台日關係友好升溫，未來兩國邦誼更加穩固與交流。
議長童子瑋、副議長楊秀玉款待高松市議會議員基隆知名糕點鳳梨酥，還特地準備風靡日本的熱珍珠奶茶，讓客人暖心享用。
高松市位在日本四國香川縣境內，人口約41萬人，臨瀨戶內海，與基隆一樣是座港口城市，基隆與高松兩座城市在2017年5月締結為友好都市，這次9人參訪基隆，除了與市議會、市府交流外，還會到六堵工業區觀摩企業。
雙方會晤過程輕鬆愉快，議長童子瑋還贈送由慶安宮祈福過的「1元開運金」與「總統府1元紅包」。
童子瑋表示，基隆與高松，都是港都，也是所在地區的門戶，雙方從2017年開始交流互動，皆有率團訪問、拜會，基隆還曾在高松辦理再現「台灣夜市」、「基隆廟口」等活動。
童子瑋說，高松有許多值得基隆學習的地方，知名的「瀨戶內海藝術季」，就辦理在高松市所在的香川縣，將港灣、沿海的特色融入藝術創作，成為全球知名的藝術季，並讓更多遊客願意住宿消費。
童子瑋表示，近年國際關係轉變，台日關係友好升溫，未來台灣在新任總統賴清德的帶領下，兩國邦誼更加穩固外，也會進一步深化與日本的合作與交流。
中村順一說，日本和台灣關係非常深厚，今年年初日本發生能登半島地震後，台灣各地的捐款紛紛湧入日本，感謝台灣人民的熱情。
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