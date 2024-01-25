盧秀燕籲核定中捷藍綠線當新年禮物 陳建仁：盼年前有好消息

台中市長盧秀燕今天參加行政院院會，她希望過年前，行政院核定台中藍線和綠線捷運計畫，給中彰投一份新年禮物。行政院長陳建仁表示，行政院將有條件地核定相關計畫，希望透過中央跟地方一起合作，在農曆新年前都能夠有好的消息跟大家分享。

行政院發言人林子倫轉述陳建仁說法，有關中部地區軌道建設議題，行政院一直都採支持地方發展的態度。

盧秀燕表示，中捷藍線核定後，橘線延伸到南投才有效益；藍線延伸到南投，綠線延伸到台中市的大坑和彰化地區，台中捷運關係到台中市，也關係到台中的南投、彰化的發展，希望在過年前可以給民眾這樣的新年禮物。

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