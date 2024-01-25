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賀瓏夜夜秀嘲諷身障人士 趙少康譴責：很難制止來賓
賀瓏夜夜秀節目出現嘲諷身障人士爭議，中廣前董事長趙少康今天說，很難制止來賓，不該嘲笑弱勢，來賓要自制。
趙少康說，不是賀瓏嘲諷，是來賓嘲諷，來賓講什麼，真的控制不了，那節目性質本就嬉笑鬧，不知道來賓為何這樣講。這樣講不適當，當然觀眾有笑，很難制止來賓，不能用政論節目角度看。
趙少康表示，他上節目之前問該怎樣，對方說就盡量嘲笑自己。不應該嘲笑弱勢，好像節目有人出來道歉，雖不能控制來賓，來賓也要自制。
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