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行政院會再爭取軌道建設 盧秀燕：盼給中部新年禮物

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中市長盧秀燕今出席行政院會，希望中央「給中彰投一份新年禮物」，農曆年前，中捷藍線、綠線延伸、海線雙軌高架化能核定。圖／中市府提供
台中市長盧秀燕今出席行政院會，希望中央「給中彰投一份新年禮物」，農曆年前，中捷藍線、綠線延伸、海線雙軌高架化能核定。圖／中市府提供

中部軌道建設，歷經地方首長、總統立委大選，為選戰議題之一，行政院今舉行院會，市長盧秀燕再度出席，請託「給中彰投一份新年禮物」，希望農曆年前，中捷藍線、綠線延伸、海線雙軌高架化能核定，才能進階討論橘線延伸南投、綠線延伸彰化，攸關中彰投三縣市發展。

「期待中央的新年禮物。」盧秀燕說，希望過年前中捷藍線、綠線延伸能核定。中捷藍線核定後，橘線延伸到南投才更有效益；綠線延伸線核定後，也才能向北延伸到台中大坑、向南延伸到彰化地區，台中捷運不僅關係台中市，也連帶影響南投、彰化發展，中彰投的民眾均引頸企盼。

交通局說，中捷線綜合規畫報告書於2021年3月4日提送交通部審查，歷經數次審查，去年2月20日交通部審查通過，並於4月18日轉呈行政院審查，但迄今皆未提供書面審查意見或召開審查會，盼中央可以盡速啟動審查作業，以利計畫推動。

交通局表示，交通部在19日舉行中捷藍線沙鹿陸橋段工程介面協調會，建議捷運藍線沙鹿陸橋段採單柱型設計等意見，市府將配合行政院審查，修正相關資料、補充說明，送請中央盡速核定，符合市民期待。

交通局也提到，行政院長陳建仁去年底於行政院會臨時動議時，承諾會盡快核定中捷綠線延伸段可行性研究，盼儘早核定。

台中市長盧秀燕今出席行政院會，希望中央「給中彰投一份新年禮物」，農曆年前，中捷藍線、綠線延伸、海線雙軌高架化能核定。圖／中市府提供
台中市長盧秀燕今出席行政院會，希望中央「給中彰投一份新年禮物」，農曆年前，中捷藍線、綠線延伸、海線雙軌高架化能核定。圖／中市府提供

台中捷運 行政院 盧秀燕

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