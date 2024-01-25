行政院會再爭取軌道建設 盧秀燕：盼給中部新年禮物

2024大選落幕，民進黨立委高嘉瑜競選連任失利，台北市港湖區「綠地變藍天」，而外界也關注她下一步是會回去競選議員，或是挑戰2026台北市長。對此，前立委郭正亮認為，同黨的總統當選人賴清德很容易幫她安排位置，有可能跟人權、法律、婦女有關。

2024-01-25 10:59