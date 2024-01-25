對賀瓏秀有歉意 王志安：下一步會不會變成美德秀？

大陸央視前記者王志安在「賀瓏夜夜秀」評論台灣選舉，批民進黨把罹患罕病的不分區立委候選人陳俊翰推上台助選太煽情，他做出模仿顫抖的舉動，遭到撻伐。王志安今天在X接連發文，他表示，他對節目挺有歉意的，眼看這節目從博恩秀變成賀瓏秀，「下一步會不會變成美德秀？」

说句心里话，我对贺珑秀节目组还挺有歉意的，因为我的言论给他们带来这么大的麻烦。从昨天开始好多广告商都在撤资，这对于一个靠广告生存的节目来讲，压力是非常巨大的。… — 王局志安 (@wangzhian8848) 2024年1月25日

王志安日前在脫口秀節目「賀瓏夜夜秀」評論台灣選舉，出現涉嫌歧視身心障礙者的言行。他持觀光簽證來台，卻上節目「工作」，移民署確認違法，將註銷其入出境許可證，並境管5年不准來台觀光。昨起該節目多家贊助者宣布停止合作。

王志安今天在X發多篇文章訴說心情，他表示，說句心裡話，「我對賀瓏秀節目組還挺有歉意的，因為我的言論給他們帶來這麼大的麻煩」。從昨天開始好多廣告商都在撤資，這對於一個靠廣告生存的節目來講，壓力是非常巨大的。很多人還不屈不撓說道歉就夠了嗎？還在不停號召廠商停止業配，「大陸的小粉紅，對那些不巧踩到紅線的藝人時，用的是一模一樣的手段」。

他說，脫口秀在大陸和台灣生存都不易，在大陸一個作風優良、敢打硬仗的藝人就消失了。在台灣呢？眼看這節目從個博恩秀變成賀瓏秀，下一步會不會變成美德秀？「我其實並沒太大所謂，一走了之。但希望賀瓏秀節目組能挺過這一關」。不僅僅是為了節目組，也為了整個華人社會的言論自由。

王志安最新一篇發文透露，「感覺自己命懸一線，快要頂不住了」，被中共驅逐，被中華民國邊控，還要到日本政府舉報，還要預防性到美國那裡舉報，沒有出路了。「誰能幫我聯繫一下習近平，不行的話我回國自首」，感覺回去和任志強一起蹲上18年大牢，最壞也就這樣了。

感觉自己命悬一线，快要顶不住了。被中共驱逐，被中华民国边控，还要到日本政府举报，还要预防性到美国那里举报。没有出路了。



谁能帮我联系一下习近平，不行的话我回国自首。感觉回去和任志强一起蹲上十八年大牢，最坏也就这样了。 — 王局志安 (@wangzhian8848) 2024年1月25日

而王志安昨晚發文問，有沒有台灣的朋友推薦台灣水平比較高的人權律師、行政法律師。有網友貼出陳俊翰的學經歷背景，推薦「陳俊翰律師，國際人權法專業」。 王志安想要找台灣的人權、行政法律師。有網友貼出陳俊翰的學經歷背景，推薦「陳俊翰律師，國際人權法專業」。圖／取自「王局志安」X

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