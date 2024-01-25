對賀瓏秀有歉意 王志安：下一步會不會變成美德秀？
大陸央視前記者王志安在「賀瓏夜夜秀」評論台灣選舉，批民進黨把罹患罕病的不分區立委候選人陳俊翰推上台助選太煽情，他做出模仿顫抖的舉動，遭到撻伐。王志安今天在X接連發文，他表示，他對節目挺有歉意的，眼看這節目從博恩秀變成賀瓏秀，「下一步會不會變成美德秀？」
王志安日前在脫口秀節目「賀瓏夜夜秀」評論台灣選舉，出現涉嫌歧視身心障礙者的言行。他持觀光簽證來台，卻上節目「工作」，移民署確認違法，將註銷其入出境許可證，並境管5年不准來台觀光。昨起該節目多家贊助者宣布停止合作。
王志安今天在X發多篇文章訴說心情，他表示，說句心裡話，「我對賀瓏秀節目組還挺有歉意的，因為我的言論給他們帶來這麼大的麻煩」。從昨天開始好多廣告商都在撤資，這對於一個靠廣告生存的節目來講，壓力是非常巨大的。很多人還不屈不撓說道歉就夠了嗎？還在不停號召廠商停止業配，「大陸的小粉紅，對那些不巧踩到紅線的藝人時，用的是一模一樣的手段」。
他說，脫口秀在大陸和台灣生存都不易，在大陸一個作風優良、敢打硬仗的藝人就消失了。在台灣呢？眼看這節目從個博恩秀變成賀瓏秀，下一步會不會變成美德秀？「我其實並沒太大所謂，一走了之。但希望賀瓏秀節目組能挺過這一關」。不僅僅是為了節目組，也為了整個華人社會的言論自由。
王志安最新一篇發文透露，「感覺自己命懸一線，快要頂不住了」，被中共驅逐，被中華民國邊控，還要到日本政府舉報，還要預防性到美國那裡舉報，沒有出路了。「誰能幫我聯繫一下習近平，不行的話我回國自首」，感覺回去和任志強一起蹲上18年大牢，最壞也就這樣了。
而王志安昨晚發文問，有沒有台灣的朋友推薦台灣水平比較高的人權律師、行政法律師。有網友貼出陳俊翰的學經歷背景，推薦「陳俊翰律師，國際人權法專業」。
▪ 2024總統立委大選開票實況！最新最快看這邊
▪ 整理包／總統選舉歷年投票率、組合一次看 最踴躍是這年！
▪ 2020 vs.2024 總統六都得票率、得票數大洗牌
▪ 2024總統大選藍綠版圖變化 看哪個縣市變天了？哪裡又鐵板一塊？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言