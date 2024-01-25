傅崐萁參選國民黨團總召 挺傅藍委：他絕對有能力作戰
國民黨立委傅崐萁參選國民黨立法院黨團總召，支持傅崐萁的國民黨立委表示，傅崐萁是少數能與民眾黨主席柯文哲深入交換意見，討論政治改革的人，絕對擁有擔任總召的能力與民進黨作戰。
這名立委指出，2020年、2022年、2024年，國民黨三次重大選舉，傅崐萁出心出力，候選人都點滴在心頭，傅當時想的都是國民黨必須贏、國民黨的候選人要贏，怎會算計這些事，只為了選總召。
立委表示，國民黨雖是第一大黨，但三黨不過半，從政治現實看，沒有民眾黨的8席，國民黨在立法院無法做事，國會改革會淪為空談。國民黨能與柯文哲深入交換意見，討論政治改革的人，屈指可數，傅崐萁是其中的一個。
立委指出，擔任黨團總召是要與民進黨打仗的，外界說傅跟民進黨立法院黨團總召柯建銘有交情，是對傅潑髒水，柯建銘在立法院不知修理傅崐萁好多次。
這名立委說，賴士葆做過黨鞭，外界對賴的表現自有公正評價。傅不忮不求，這次政治環境錯綜複雜，有能力為國民黨盡力，選一個總召沒那麼嚴重，重點是誰有戰力，跟民進黨作戰的能力。
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