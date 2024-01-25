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雲林麥寮鄉長、虎尾鎮長代理人選出線 預計4月13日補選

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣前肉品市場副總經理邱良閱將代理麥寮鄉長，1月29日就職。圖／邱良閱提供
雲林縣前肉品市場副總經理邱良閱將代理麥寮鄉長，1月29日就職。圖／邱良閱提供

雲林縣麥寮鄉長蔡長昆日前被台南高分院二判決當選無效、本月18日停職，職缺由雲林縣政府指派前肉品市場副總經理邱良閱代理；另，虎尾鎮長丁學忠當選第一選區立委，職缺2月1日起由機要秘書吳秀儀代理，兩鄉鎮長預計4月13日補選投票。

麥寮前鄉長蔡長昆前年競選連任時，因後援會長涉嫌買票，蔡雖當選，但被雲林地檢署提出當選無效之訴，一審被以證據不能臆測為由駁回，檢方上訴，台南高分院二審判決大翻轉，改判蔡當選無效。

蔡長昆於1月18日停職，職務由縣政府指派邱良閱代理，下周一在麥寮鄉公所宣誓就職及交接；虎尾鎮長丁學忠則於2月1日離職並就任第一選區立委，原職務將由機要秘書吳秀儀代理。

雲林縣政府民政處表示，兩鄉鎮長依規定由政府指派合適人選代理，並需在3個月內完成補選作業，補選投票日預計訂於4月13日舉行，下周由雲林縣選舉委員會審議通過後公布。

雲林縣選舉 當選無效 丁學忠

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