賴士葆稱帶頭衝到頭破血流 諷：好像沒看到傅崐萁
國民黨立委傅崐萁表態參選國民黨立法院黨團總召，國民黨立委賴士葆上午表示，黨團在抗爭，他帶頭衝，頭破血流，好像都沒看到傅崐萁。
賴士葆上午參加中廣前董事長趙少康主辦的新科立委座談，他說，他前天遇到傅崐萁，傅要接受趙少康專訪，二人簡單講幾句話，傅當時說還在考慮，接著就君子之爭，希望充分發揮琅琅上口的黨團自主，希望黨中央不要介入，立法院正副院長候選人韓國瑜、江啟臣不要介入黨團自主的選舉 ，尊重每個成員意志。每個人都是一票，極力爭取，這兩天認真打電話拜票。
有關立法院長選舉，賴士葆表示，假如民眾黨上午立法院長選舉投游錫堃，會緊急開黨團大會，看下午的票怎麼投，游錫堃出線，就是綠白合，既然民眾黨投游，就是綠白合，後面會不會有民進黨丟出一些官位給民眾黨，國民黨成唯一強大的監督力量。
賴士葆說，他會全力以赴，我們在抗爭，他帶頭衝，傷痕累累，甚至頭破血流，好像都沒看到傅崐萁。他跟柯建銘有多年打交道經驗，雖然過去八年沒當總召，但常常跟柯協商，黨團幹部常找他去協商。
黨團總召一年一任，是否可能協調有意參選這個職位的人的先後擔任順序。賴士葆表示，這也是一個可能，畢竟一年一任，這是一個服務的工作，小黨鞭是書記長，是小弟，大黨鞭是總召，是小小弟，登記完會有協調過程。
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