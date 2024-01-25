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全國廢核行動平台反對核電延役修法

攝影中心／ 記者黃義書／宜蘭即時報導
全國廢核行動平台上午在立法院舉行「危險老舊核電，風險全民買單? 反對核電延役不當修法」記者會，指國民黨新科立委於日前舉行記者會，宣布將提案修法放寬老舊核電廠延役的規範，引發強烈質疑與反彈。全國廢核行動平台反對核電延役修法。記者黃義書／攝影
全國廢核行動平台上午在立法院舉行「危險老舊核電，風險全民買單? 反對核電延役不當修法」記者會，指國民黨新科立委於日前舉行記者會，宣布將提案修法放寬老舊核電廠延役的規範，引發強烈質疑與反彈。全國廢核行動平台反對核電延役修法。記者黃義書／攝影

全國廢核行動平台上午在立法院舉行「危險老舊核電，風險全民買單？ 反對核電延役不當修法記者會，指國民黨新科立委於日前舉行記者會，宣布將提案修法放寬老舊核電廠延役的規範，引發強烈質疑與反彈。全國廢核行動平台反對核電延役的不當修法，嚴正指出核電是否延役應以安全為第一，而不是讓政治凌駕專業，開法律後門放水危險老舊核電，讓全民承擔核電風險。

綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣指出，核二、核三已是屆齡除役的老舊核電廠，「核子反應器設施管制法」於民國九十二年制定公布，目的是為了管制核子反應器設施，確保公眾安全。設定延役申請期限，是為了專業審查與評估。崔愫欣批評表示，國民黨立委剛上任就要違反專業倫理、草率修法？核電是否延役的最大障礙不是法律規範，而是機組老舊是否堪用、耐震係數是否足夠？是否會對民眾造成安全威脅，而不是以政治操作與對抗掛帥，無視公共安全與環境影響。

全國廢核行動平台上午在立法院舉行「危險老舊核電，風險全民買單? 反對核電延役不當修法」記者會，指國民黨新科立委於日前舉行記者會，宣布將提案修法放寬老舊核電廠延役的規範，引發強烈質疑與反彈。全國廢核行動平台反對核電延役修法。記者黃義書／攝影
全國廢核行動平台上午在立法院舉行「危險老舊核電，風險全民買單? 反對核電延役不當修法」記者會，指國民黨新科立委於日前舉行記者會，宣布將提案修法放寬老舊核電廠延役的規範，引發強烈質疑與反彈。全國廢核行動平台反對核電延役修法。記者黃義書／攝影

核電 修法 記者會

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