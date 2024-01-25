全國廢核行動平台反對核電延役修法
全國廢核行動平台上午在立法院舉行「危險老舊核電，風險全民買單？ 反對核電延役不當修法」記者會，指國民黨新科立委於日前舉行記者會，宣布將提案修法放寬老舊核電廠延役的規範，引發強烈質疑與反彈。全國廢核行動平台反對核電延役的不當修法，嚴正指出核電是否延役應以安全為第一，而不是讓政治凌駕專業，開法律後門放水危險老舊核電，讓全民承擔核電風險。
綠色公民行動聯盟秘書長崔愫欣指出，核二、核三已是屆齡除役的老舊核電廠，「核子反應器設施管制法」於民國九十二年制定公布，目的是為了管制核子反應器設施，確保公眾安全。設定延役申請期限，是為了專業審查與評估。崔愫欣批評表示，國民黨立委剛上任就要違反專業倫理、草率修法？核電是否延役的最大障礙不是法律規範，而是機組老舊是否堪用、耐震係數是否足夠？是否會對民眾造成安全威脅，而不是以政治操作與對抗掛帥，無視公共安全與環境影響。
👉2024選戰最前線
▪ 2024總統立委大選開票實況！最新最快看這邊
▪ 整理包／總統選舉歷年投票率、組合一次看 最踴躍是這年！
▪ 2020 vs.2024 總統六都得票率、得票數大洗牌
▪ 2024總統大選藍綠版圖變化 看哪個縣市變天了？哪裡又鐵板一塊？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言