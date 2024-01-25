快訊

文化幣爭議 竟買化妝品、收購轉售…文化部：停權並視情節法辦

LINE免費貼圖11款來了！新年吉祥話「龍來運轉」爽用半年 這款還能永久使用

骨折不能吃香蕉、鴨肉？喝大骨湯補骨有用嗎？醫師告訴你「骨折吃什麼」助骨骼修復

「台灣像第2故鄉」 王志安：雖是言論自由社會 很難暢所欲言

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
王志安在YouTube最新影片「台灣歸來話台灣」告白，台灣就像他的第二個故鄉，希望不要排斥像他來自中國大陸的異鄉客。圖／擷自「王志安」YouTube頻道
王志安在YouTube最新影片「台灣歸來話台灣」告白，台灣就像他的第二個故鄉，希望不要排斥像他來自中國大陸的異鄉客。圖／擷自「王志安」YouTube頻道

大陸央視前記者王志安日前在上脫口秀節目「賀瓏夜夜秀」評論台灣選舉，出現涉嫌歧視身心障礙者的言行，引起撻伐。他昨在YouTube發布最新影片「台灣歸來話台灣」時告白，他說，台灣就像他的第二個故鄉，希望不要排斥像他來自中國大陸的異鄉客。

王志安現在住在日本，日前以觀光簽證來台，卻上「賀瓏夜夜秀」節目「工作」，移民署確認違法，將註銷其入出境許可證，並境管5年不准來台觀光。他昨晚發布最新影片，分享以自媒體身分採訪台灣大選，吐露心情。內容似為此次風波前錄製。

王志安在「台灣歸來話台灣」影片中表示，他這次大選來台採訪，感興趣想採訪的很多，包括馬英九、趙少康、柯文哲，有些明確表示不接受採訪，或推稱「現在不方便」，與他預期還有很大距離。

他說，台灣社會對於身分比較敏感，雖然他是受中共迫害，不得不流亡海外，但是他來自中國大陸身分，很多人聽到就害怕，選前說接觸他會掉票，選後說不能隨便接受他採訪。

王志安表示，台灣社會雖然是言論自由的社會，但是距離暢所欲言的言論社會還有一點距離。很多政治雷區，使得有價值衝突的時候很難暢所欲言。

「雖然這是一個可以人人講話的社會，但是如果你講的不好，你有可能遭受到非常大的懲罰」。王志安表示，大家還記得前總統馬英九選前接受德國之聲專訪，有人說馬英九影響10萬票；當今台灣社會，可以看到挑戰主流價值觀的言論，其實承受的後果滿可怕的。但他不怕也不在乎，他希望可以不等同中共視角的立場，也不等同台灣本土視角的立場，能對台灣重要的政治人物訪談。

他說，台灣對於他們這些流落海外的異鄉客來說，真的就像第二個故鄉，「因為它講中文，因為它到處都是小吃，依稀可以找到家鄉的味道」。

「我從中國離開之後，中文就是我的故鄉，中餐就是我的鄉愁，講中文的地方都是我們的故鄉」。王志安表示，台灣不要排斥他們這樣異鄉客，台灣的價值就是民主自由，民主自由的特點就是包容和開放，海峽兩岸之間肯定有政治歧見，「但不該波及到我們普通人身上」，來自中國大陸的人身上。

王志安表示，在台灣14天，感受到台灣人非常善良，也非常熱情。台灣有他們嚮往的政治熱度和生活方式，「台灣是我們鄉愁的寄託之地」。

王志安 言論自由

延伸閱讀

王志安爭議 矢板明夫：他觸犯台灣社會底線 在日本絕對是大事

王志安諷殘疾人惹議 劉宏恩：他們不可能理解台灣以陳俊翰為榮

王志安「殘疾人士」爭議 呂秋遠：憑什麼戲謔方式傷害生命鬥士

陸籍網紅涉歧視 柯文哲點名王志安：嘲笑身障者非常不妥

相關新聞

高嘉瑜選輸下一步怎走？ 郭正亮曝「回歸中央」：可能做3職位

2024大選落幕，民進黨立委高嘉瑜競選連任失利，台北市港湖區「綠地變藍天」，而外界也關注她下一步是會回去競選議員，或是挑戰2026台北市長。對此，前立委郭正亮認為，同黨的總統當選人賴清德很容易幫她安排位置，有可能跟人權、法律、婦女有關。

「台灣像第2故鄉」 王志安：雖是言論自由社會 很難暢所欲言

大陸央視前記者王志安日前在上脫口秀節目「賀瓏夜夜秀」評論台灣選舉，出現涉嫌歧視身心障礙者的言行，引起撻伐。他昨在YouT...

王志安爭議 矢板明夫：他觸犯台灣社會底線 在日本絕對是大事

大陸央視前記者王志安日前在脫口秀節目「賀瓏夜夜秀」的發言，引起熱議。日籍媒體人矢板明夫在臉書「矢板明夫俱樂部」表示，任何...

喊話朱韓江 賴士葆：尊重黨團自主勿介入總召選舉

國民黨立委賴士葆今天在臉書表示，希望國民黨中央黨部及立法院正副院長候選人韓國瑜、江啟臣，不要介入這一次黨團自主的選舉。

影／一年制義務役男今入伍 新北市250人前往新竹受訓

一年制義務役今年上路，新北市第一批一年期，陸軍第2226梯次役男今天上午在市民廣場辦理入伍報到，隨後搭遊覽車前往新竹犁頭...

夜夜秀風波變民進黨同志內鬥 王義川質問鄭運鵬：你態度呢？

「賀瓏夜夜秀」節目出現歧視身障民進黨不分區立委提名人陳俊翰的內容，演變成民進黨同志互相攻擊，民進黨不分區立委提名人王義川...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。