切割？ 陸籍網紅涉歧視 柯文哲點名王志安：嘲笑身障者非常不妥

去年大選期間，大陸籍網紅王志安來台上政論節目表態挺民眾黨主席柯文哲，而他日前在脫口秀節目涉嫌歧視身障者的舉動，引起譁然。柯文哲昨晚在臉書點名王志安，直指是「非常不妥的行為」。

曾是大陸媒體人、現住日本的YouTuber王志安，日前以觀光名義來台上脫口秀節目「賀瓏夜夜秀」評論台灣選舉，譏諷民進黨把罹患罕病的不分區立委候選人陳俊翰推上台助選太過煽情，但他做出顫抖的樣子喊「支持民進黨」，輿論撻伐。

柯文哲表示，在邁向民主的路上，我們應盡力使每個人都能平等參與、促進共融。前央視記者王志安，本次來台灣做了許多2024大選報導。各界來到台灣做選舉觀察；評論是好事，但政治評論若出現嘲笑身心障礙者候選人是非常不妥的行為。

「身心障礙者和所有公民一樣，有參政權、選舉權，也需要有了解他們生活狀況的人，為其代言、發聲」，柯文哲表示，脫口秀固然有票房考量，但是面對弱勢的一方應該展現更多的同理與溫暖。

柯文哲說，民主進步黨提名的不分區立委候選人陳俊翰律師 ，是一位勇敢突破身體限制的「非常律師」，相信這也是民進黨提名陳俊翰的理由。若只是簡化為「推上去煽情」的秀，把他人身體的缺憾變成節目訕笑的橋段，當然需要檢討。

柯文哲表示，我們有不同的黨派立場，對於各項公共議題，對候選人可以有不同的偏好，但對於每個「人」的尊重，是不能忽略的。「這一點，我自己也時時提醒自己，希望營造更友善的社會環境，也與大家共勉」。

網友表示，「柯文哲這說的中肯」、「認同，不論立場，這種歧視言論該受到譴責」、「阿北總是能以客觀中立的立場表達意見，每次都能感覺您對弱勢族群的維護和重視。能不帶偏見的表達意見是人格高度的展現，總是以仁為本，寧願相信人性本善。這是我們欣賞您的原因」。

也有網友表示，「我認為王志安沒有不尊重身障者，只是政治不正確的失言了，他該認錯的部分就要認錯，但評論他不尊重身障者我完全不認同」、「這篇的確寫的很好！但完全不相信是柯文哲本意，還是給小編拍拍手啦」、「人家挺你耶，切的真快」、「拔完小草測風向」。

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