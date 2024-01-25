吐國財長暗示斷交 外交部：不代表官方

我太平洋友邦吐瓦魯駐台大使潘恩鈕（Bikenibeu Paeniu）日前接受訪問時表示，吐國有可能在選後承認中華人民共和國；路透社近日也報導，吐瓦魯財政部長潘恩紐（Seve Paeniu）表示，吐國選後將重新審視與台灣的外交關係。外交部昨回應，這是為了競選連任而提出的個人政治主張，不代表吐國官方立場。

吐瓦魯將於一月廿六日舉行國會選舉，大選後是否跟隨諾魯做出外交轉向，連日來引發關注。但我外交部昨天表示，吐國財政部長為競選連任而提出個人的政治主張，背後顯然有中國因素影響。

不過，國民黨立委江啟臣表示，這不會是空穴來風，也是警訊；不停斷交會使中華民國出現減少被承認的主權危機，總統當選人賴清德是否敢宣示未來不會再斷交？

【記者賴錦宏／綜合報導】中國大陸和太平洋島國諾魯廿四日在北京舉行復交儀式，大陸外長王毅與諾魯外交貿易部長安格明簽署聯合公報，正式恢復兩國中斷近十九年的外交關係。王毅並對我邦交國喊話，「友好不分先後，中方願在一個中國原則基礎上開啟與這些國家關係新的篇章」。

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