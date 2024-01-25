高市議會7天流會11次 黃捷、李柏毅參與委員會改選惹議

高雄市議會十七日改選新會期委員會，藍綠陣營對剛當選立委的民進黨議員黃捷、李柏毅應否參與改選陷入激戰，藍營認為新會期兩人已不在議會，不應參與；綠營主張兩人改選時仍具議員身分，應依議程改選。藍營集體退席抗議，雙方僵持不下，七天已流會十一次，議會陷入空轉。議會昨天政黨協商，決議先審預算，二月一日再重選各委員會。

民進黨議員黃明太認為國民黨的主張沒錯，民進黨團應退一步，並揚言如果再這樣空轉下去，不惜退出黨團、退黨。他說，議會連日流會，浪費行政資源，他領出席費都覺慚愧。

市議會去年最後一個會期未完成高雄市今年度總預算案審查及新會期委員會改選，延至本月十五日召開臨時會續審預算，並於十七日舉行各委員會改選。但黨團協商對黃捷、李柏毅可否參加委員會改選無共識，連日來國民黨議員每次開會都提清點人數，因出席人數未過半而流會。

議會七天流會十一次，無黨籍市議員高忠德仍每天早上不到六點，就從原鄉部落出發，來回兩百四十公里，認為不應一再流會，延宕預算審查。黃明太也看不下去，認為國民黨的主張沒錯，兩名已當選立委的議員下個會期無法參與，這樣參加委員會分配適當嗎？民進黨於法沒錯，但情理不合，若再堅持，他不惜退黨。

議會昨下午再黨團協商，議長康裕成宣布，各黨團互相釋出善意，即日起正常開會，待預算完成審查，二月一日重新改選舉各委員會。

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