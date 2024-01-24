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選前就有動作！傅崐萁傳將參選國民黨團總召 已向黨內立委拉票

選前就有動作！傅崐萁傳將參選國民黨團總召 已向黨內立委拉票

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
藍營人士晚間透露，傅崐萁已確定要參選，現在已開始向黨內立委拉票。圖／聯合報資料照片
藍營人士晚間透露，傅崐萁已確定要參選，現在已開始向黨內立委拉票。圖／聯合報資料照片

國民黨立法院黨團總召之爭備受關注，明天將登記截止。受討論的人選包括立委賴士葆傅崐萁。賴士葆於今天上午登記，藍營人士晚間透露，傅崐萁已確定要參選，現在已開始向黨內立委拉票。

傅崐萁近期動作頻頻，還接連上節目接受專訪，不過對於是否爭取總召一職，始終沒有鬆口。

藍營人士透露，傅崐萁在選前就開始有所動作，積極幫助部分區域立委候選人，還會登門拜訪，本似乎有意參選立法院長，不過最後經過一陣討論後，由立委當選人韓國瑜代表參選，傅崐萁決定退讓。

有藍營立委透露，傅崐萁雖然退出立法院長選舉，但後來仍在思考是否要參選總召，畢竟傅也認為自己的的資歷與能力有辦法與民進黨團總召柯建銘對抗，所以這幾天都在思考此事。

該立委還指出，傅崐萁終於在今天正式決定參選，目前已開始向黨內立委拉票，如無意外，應會於明天前往黨團登記參選總召。

另外，本來也傳出可能參選的立委當選人李彥秀目前似乎傾向不參選。如果傅崐萁正式登記，總召之戰將成為賴士葆與傅崐萁的對決。不過目前傅崐萁電話未接通，尚無法向本人求證。

傅崐萁 賴士葆 立法院

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