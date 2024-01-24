快訊

5歲姊姊逃出求救倖存…花蓮10人同住民宅大火 2弟妹不幸葬身火窟

賀瓏夜夜秀遭控歧視！台灣基進被列贊助商 提告薩泰爾求償

今年第2波！中高階警官人事發布 52名縣市分局長異動、共102名調整

「Lulu媽」好人緣不分藍綠！鄭文燦指應列不分區 朱立倫笑曝關鍵考量

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台灣第一位區域教學醫院女性創辦人 《我創業，我實踐：斜槓CEO 張育美》 新書發表會下午舉行，國民黨主席朱立倫出席，天成醫療體系創辦人張育美，第十屆立法委員，也是近代女力的代表。在醫院創業路上，她將藝術與文化帶入醫療體系，成就天成在台灣獨樹一格的醫療文化，更以醫者同理心關懷病人需求，將長照、安養、護理串聯成線，進而在從政路上活用醫療專業及經驗，為台灣打造全方面的醫療政策，更為健康、科技、環保、動保以及勞工權益而奔走，成為立法院好感度最高的立委。記者曾吉松／攝影
台灣第一位區域教學醫院女性創辦人 《我創業，我實踐：斜槓CEO 張育美》 新書發表會下午舉行，國民黨主席朱立倫出席，天成醫療體系創辦人張育美，第十屆立法委員，也是近代女力的代表。在醫院創業路上，她將藝術與文化帶入醫療體系，成就天成在台灣獨樹一格的醫療文化，更以醫者同理心關懷病人需求，將長照、安養、護理串聯成線，進而在從政路上活用醫療專業及經驗，為台灣打造全方面的醫療政策，更為健康、科技、環保、動保以及勞工權益而奔走，成為立法院好感度最高的立委。記者曾吉松／攝影

遠見・天下文化事業群今舉辦「我創業，我實踐—斜槓CEO張育美」新書發表會，藍綠政治人物均出席，為立法委員張育美站台。行政院副院長鄭文燦提到，朝野不分黨派都為張育美站台，國民黨應該提名她連任不分區立委。國民黨主席朱立倫因主持中常會，抵達會場時鄭已離開，張育美轉達說法時，他笑說，國民黨是將現任不分區立委全部更新，無人留任，並非針對張育美。

鄭文燦發言時提到，張育美非常關注毛小孩權益，但不只是「LuLu媽」出名，許多動物保護相關立法，她都義不容辭投入；疫情期間，她是第一位提出應該補充醫院點值的立委；台灣面臨長照人力不足，她促成政府通過加碼獎勵，是很認真、有溫度、很貼心的好委員，「今天與會者藍綠都有，國民黨如果早點看到，應該提名她連任。」

張育美表示，自己在立法院是好感度第一名的立委，獲得藍綠兩黨肯定，問政關注醫療生技等專業領域，連鄭文燦都提到，要自己留下來續任立法委員。

朱立倫聞話笑說，國民黨是所有現任都不提名下一屆不分區立委，「不是故意不提名你。」；張育美則說，確實要交棒給年輕委員，自己回到桃園，會繼續關心醫療科技發展、服務社會。

朱立倫表示，自己23年前擔任桃園縣長，從未想到張育美與政治有關，當時她已是在地聞人、知名CEO，天成醫療集團在桃園創設、擴展，在公益事業上也有許多著墨，秉持一股「夠雞婆」的熱情，並且忠於理念，她的人生哲學就是「誠信堅持」，並以強大的執行力貫徹。從政之後，張育美對關心女力、健康，這也是國民黨未來發展重點，「人民大小事就是我們關心的事，永遠與社會連結在一起。」

國民黨 朱立倫 不分區立委 鄭文燦

延伸閱讀

「韓江配」角逐國會龍頭 朱立倫中常會喊話全力支持

「韓江配」出戰爭立院龍頭 朱立倫喊話民眾黨：國會改革已提五大方案

台積電沒落腳桃園 張善政：證明就是兩次選舉操作

李艷秋指僑胞返台投票「投了個寂寞」 喊話朱立倫需交代這原因

相關新聞

選前稱經手「郭台銘公開信」遭黃士修喊告 宣明智：目前與郭無聯繫

宣捷創辦人宣明智今現身國民黨立委張育美新書發表會，媒體關注自鴻海創辦人郭台銘返台後，與郭聯繫情況。宣明智表示，目前無聯繫...

王義川對賀瓏下通牒！ 怒控「一天不道歉，我就上節目噴你」

脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》時常邀請政治人物同台談議時政，日前該節目邀請中國大陸前央視調查記者王志安評論台灣選舉，期間除了嘲諷台灣選舉是場秀，甚至譏笑、諷刺罹患罕見疾病的民進黨不分區立委提名人陳俊翰，暗指對方是「造勢工具」，此舉引發眾怒。對此，民進黨立委候選人王義川憤而向賀瓏下通牒，「一天不道歉，我就每天上節目噴你！」

民進黨人事改組！「他」任政策會執行長 陳揮文：未來四年會亂七八糟

2024總統大選落幕，民進黨中央黨部將進行人事改組，新聞部主任將由新北市中和區落選立委吳崢接任，並兼任發言人，而民進黨立委羅致政辭任政策會執行長，改由不分區立委被提名人王義川接任。媒體人陳揮文指出，賴清德動不動就派這種要跟人罵來罵去的，未來四年一定會亂七八糟。

賀瓏夜夜秀遭控歧視！台灣基進被列贊助商 提告薩泰爾求償

前中國央視記者王志安日前在網路脫口秀「賀瓏夜夜秀」，一席「把殘疾人士推上去煽情」言論引發關注。台灣基進指出，決定提告賀瓏...

「Lulu媽」好人緣不分藍綠！鄭文燦指應列不分區 朱立倫笑曝關鍵考量

遠見・天下文化事業群今舉辦「我創業，我實踐—斜槓CEO張育美」新書發表會，藍綠政治人物均出席，為立法委員張育美站台。行政...

調侃身障者遭炎上 醫師逆風挺王志安：批民進黨才挨罵

前央視記者王志安在網路節目「賀瓏夜夜秀」上稱台灣造勢場合像場秀，並說出「把殘疾人士推上去煽情」，調侃言論引發輿論批評。但...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。