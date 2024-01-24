「Lulu媽」好人緣不分藍綠！鄭文燦指應列不分區 朱立倫笑曝關鍵考量

遠見・天下文化事業群今舉辦「我創業，我實踐—斜槓CEO張育美」新書發表會，藍綠政治人物均出席，為立法委員張育美站台。行政院副院長鄭文燦提到，朝野不分黨派都為張育美站台，國民黨應該提名她連任不分區立委。國民黨主席朱立倫因主持中常會，抵達會場時鄭已離開，張育美轉達說法時，他笑說，國民黨是將現任不分區立委全部更新，無人留任，並非針對張育美。

鄭文燦發言時提到，張育美非常關注毛小孩權益，但不只是「LuLu媽」出名，許多動物保護相關立法，她都義不容辭投入；疫情期間，她是第一位提出應該補充醫院點值的立委；台灣面臨長照人力不足，她促成政府通過加碼獎勵，是很認真、有溫度、很貼心的好委員，「今天與會者藍綠都有，國民黨如果早點看到，應該提名她連任。」

張育美表示，自己在立法院是好感度第一名的立委，獲得藍綠兩黨肯定，問政關注醫療生技等專業領域，連鄭文燦都提到，要自己留下來續任立法委員。

朱立倫聞話笑說，國民黨是所有現任都不提名下一屆不分區立委，「不是故意不提名你。」；張育美則說，確實要交棒給年輕委員，自己回到桃園，會繼續關心醫療科技發展、服務社會。

朱立倫表示，自己23年前擔任桃園縣長，從未想到張育美與政治有關，當時她已是在地聞人、知名CEO，天成醫療集團在桃園創設、擴展，在公益事業上也有許多著墨，秉持一股「夠雞婆」的熱情，並且忠於理念，她的人生哲學就是「誠信堅持」，並以強大的執行力貫徹。從政之後，張育美對關心女力、健康，這也是國民黨未來發展重點，「人民大小事就是我們關心的事，永遠與社會連結在一起。」

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