「賀瓏夜夜秀」來賓調侃身障者恐違法 是否開罰？衛福部表態了

脫口秀節目賀瓏夜夜秀昨天邀請中國大陸前央視調查記者王志安作為來賓評論台灣選舉，王在節目中出言諷刺罹患罕見疾病的民進黨不分區立委候選人陳俊翰，指他被作為造勢工具。台大名醫在臉書發文，要粉絲不要再看夜夜秀；衛福部則指出，王志安此舉恐違「身障權法」，但是否開罰應由通訊傳播主管機關認定。

衛福部次長王必勝稍早在臉書發文回應，他認為，有問題的不只是王志安，而是給王舞台的夜夜秀，已經跨過社會的底線；真正的平權，是認同他的專業和能力，讓他跟所有人一樣都能平等在舞台上發光發熱，無論是人生的舞台，還是其他的舞台。

王必勝指出，陳俊翰跟其他被列為不分區立委名單的人一起參加各種競選活動，爭取人民的支持，努力前進國會去實現自己及政黨的理念。這不但是台灣民主的常態，也是我們對平權及反歧視的落實，「反民主的中國喉舌網紅不值得討論，倒是給他舞台來踐踏訕笑自己人的秀，除了笑點、流量及收入，也要注意我們社會的底線。」

衛福部社家署副署長張美美表示，依「身障權法」第2條規範，有關身心障礙者無障礙資訊和通訊技術及系統、網路平台、通訊傳播傳輸內容無歧視等相關事宜之規劃、推動及監督等事項，應由通訊傳播主管機關主管。

相關法條為身障權法第74條規範：「傳播媒體報導身心障礙者或疑似身心障礙者，不得使用歧視性之稱呼或描述，並不得有與事實不符或誤導閱聽人對身心障礙者產生歧視或偏見之報導。」

王志安在節目中形容台灣造勢選舉就像一場演唱會，不但有歌星助陣，還會把殘疾人士推上台，認為這點特別煽情，就像綜藝節目會製造淚點一樣，他還假裝顫抖模仿高喊「支持民進黨，搶救王義川」。「夜夜秀」製作人則承認是節目疏忽，向陳俊翰致歉，並修剪相關影片片段。

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