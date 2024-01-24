遭陸媒體人嘲諷 陳俊翰：中國連自由都沒有 嘲笑台灣選舉很荒謬
中國大陸媒體人王志安近日在脫口秀節目「賀瓏夜夜秀」評論台灣造勢場合如一場秀，有歌星、有前面鋪墊的，還有把殘疾人士推上去煽情的」，並擺出顫抖手勢模仿身障站台人士喊，「支持民進黨，搶救王義川」。自覺被引射的民進黨不分區立委落選人陳俊翰回應，中國連選舉的自由都沒有，卻回過頭嘲笑台灣民主自由的選舉方式，很荒謬。
陳俊翰表示，當事人對障礙者的認識，或許跟中國社會發展有關，覺得障礙者不配出來參選，也沒有能力實現自己的理念與想法，只能是被拿來當做政黨煽情、博取同情的工具而已，這樣的理解與想法非常錯誤。台灣民主自由發展已30幾年，任何人不管是障礙者或非障礙者，只要有理念與想法、符合年齡，就有參政自由權利。
陳俊翰說，雖然製作單位很快道歉，但他希望不只是製作單位本身或媒體，處理身心障礙者議題內容，不該只把重點放在障礙者的障礙或疾病，當成揶揄嘲笑對象，更希望有同理心與尊重態度。
王志安則在社群平台表示，真正消費殘障人士的是民進黨的造勢手法，說民進黨是綠共，看來真是有一點道理。王志安指出，如果真重視殘障人士，為何把陳俊翰名列不分區第16名？而不是列入安全名單？把殘障人士當競選工具，弄到造勢晚會，又是音樂又是煽情，這叫重視殘障人士？這叫作秀。
王志安表示，他不在乎得罪民進黨，如果因為自己的發言無法再到台灣，那他也接受，但他會鄙視台灣的政客。他連中國共產黨都不怕，又怎會怕綠營的網軍，譏諷民進黨發言人的水準跟中共根本一丘之貉，「趙立堅（中國大陸外交部前發言人）去當民進黨發言人，一點問題沒有」。
▪ 2024總統立委大選開票實況！最新最快看這邊
▪ 整理包／總統選舉歷年投票率、組合一次看 最踴躍是這年！
▪ 2020 vs.2024 總統六都得票率、得票數大洗牌
▪ 2024總統大選藍綠版圖變化 看哪個縣市變天了？哪裡又鐵板一塊？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言