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遭陸媒體人嘲諷 陳俊翰：中國連自由都沒有 嘲笑台灣選舉很荒謬

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨不分區立委落選人陳俊翰表示，中國連選舉的自由都沒有，卻回過頭嘲笑台灣民主自由的選舉方式，很荒謬。圖／聯合報系資料照片
民進黨不分區立委落選人陳俊翰表示，中國連選舉的自由都沒有，卻回過頭嘲笑台灣民主自由的選舉方式，很荒謬。圖／聯合報系資料照片

中國大陸媒體人王志安近日在脫口秀節目「賀瓏夜夜秀」評論台灣造勢場合如一場秀，有歌星、有前面鋪墊的，還有把殘疾人士推上去煽情的」，並擺出顫抖手勢模仿身障站台人士喊，「支持民進黨，搶救王義川」。自覺被引射的民進黨不分區立委落選人陳俊翰回應，中國連選舉的自由都沒有，卻回過頭嘲笑台灣民主自由的選舉方式，很荒謬。

陳俊翰表示，當事人對障礙者的認識，或許跟中國社會發展有關，覺得障礙者不配出來參選，也沒有能力實現自己的理念與想法，只能是被拿來當做政黨煽情、博取同情的工具而已，這樣的理解與想法非常錯誤。台灣民主自由發展已30幾年，任何人不管是障礙者或非障礙者，只要有理念與想法、符合年齡，就有參政自由權利。

陳俊翰說，雖然製作單位很快道歉，但他希望不只是製作單位本身或媒體，處理身心障礙者議題內容，不該只把重點放在障礙者的障礙或疾病，當成揶揄嘲笑對象，更希望有同理心與尊重態度。

王志安則在社群平台表示，真正消費殘障人士的是民進黨的造勢手法，說民進黨是綠共，看來真是有一點道理。王志安指出，如果真重視殘障人士，為何把陳俊翰名列不分區第16名？而不是列入安全名單？把殘障人士當競選工具，弄到造勢晚會，又是音樂又是煽情，這叫重視殘障人士？這叫作秀。

王志安表示，他不在乎得罪民進黨，如果因為自己的發言無法再到台灣，那他也接受，但他會鄙視台灣的政客。他連中國共產黨都不怕，又怎會怕綠營的網軍，譏諷民進黨發言人的水準跟中共根本一丘之貉，「趙立堅（中國大陸外交部前發言人）去當民進黨發言人，一點問題沒有」。

民進黨 陳俊翰 賀瓏夜夜秀 脫口秀

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