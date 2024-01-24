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吐瓦魯再傳外交警訊？ 江啟臣：斷交不停是主權危機

聯合報／ 記者程遠述／台北即時報導
國民黨立委江啟臣表示，不停斷交是民進黨政府執政八年來最大的外交失敗，會使中華民國出現減少被承認的主權危機，也擔憂後續是否引發連鎖反應。本報資料照片
國民黨立委江啟臣表示，不停斷交是民進黨政府執政八年來最大的外交失敗，會使中華民國出現減少被承認的主權危機，也擔憂後續是否引發連鎖反應。本報資料照片

我太平洋友邦吐瓦魯國將於26日舉行國會選舉，吐瓦魯駐台大使潘恩鈕（Bikenibeu Paeniu）及吐瓦魯財政部長潘恩紐（Seve Paeniu）卻相繼在接受媒體訪問時透露吐國可能與台灣斷交的警訊。國民黨立委江啟臣表示，這不會是空穴來風，不停斷交會使中華民國出現減少被承認的主權危機，總統當選人賴清德是否敢宣示未來不會再斷交？

根據路透報導，吐國財長潘恩紐發言，是首次有吐國議員表示可能放棄自1979年以來對台灣的外交承認、轉而支持北京。

江啟臣表示，這不會是空穴來風，不停斷交是民進黨政府執政8年來最大的外交失敗，會使中華民國出現減少被承認的主權危機，進一步影響國際參與空間，總統當選人賴清德應出面向全民解釋，甚至是否敢宣示未來不會再斷交？

江啟臣也說，政府往往把斷交歸因中國打壓，但不管藍或綠執政，中國一定都會打壓，執政黨必須負起責任，而不是嘴巴上講捍衛國家主權，實際上卻越來越少友邦承認、越少國家為中華民國發聲。

且每次斷交後，外交部都拿出對方的價目表，證明從不陷入金援競賽的陷阱，當然應拒絕金錢外交和金援競賽，但他認為，兩岸關係不穩也讓邦交國為自身國家利益擁有更大的選擇權。

江啟臣分析，邦交國最大功能之一，就是認可中華民國主權存在，蔡政府8年沒增加邦交，卻斷交到目前僅剩12國，中南美洲邦交國接連斷交，無法為美國守住「後院」，南太平洋現也接連斷交到剩3國，加上若吐國動搖，這些美國、澳洲都不樂見，對於所謂太平洋島鏈防線、「印太夥伴」等顧好邦交的角色都扮演不好，事實上也不利與我國與美澳兩國結盟。

江啟臣指出，對於在乎我國主權的人來說，都會很擔憂邦交國不斷減少，假設短期內或未來邦交國數再繼續下降，為我國發聲越來越少，是否產生更多骨牌效應，甚至擴及國際組織參與，壓縮我外交活動空間？這些都是賴清德政府必須面對的問題，否則繼續斷交，對他來說，像是政府不在意主權，或更像是對於外交失敗問題處理無能。

斷交 江啟臣 吐瓦魯 邦交國

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