「賀瓏夜夜秀」來賓諷陳俊翰淪選舉工具 綠委嗆：少出來丟人現眼

中國央視前記者王志安昨天在脫口秀節目，嘲諷罹患罕見疾病的民進黨不分區立委被提名人陳俊翰，民進黨立委林楚茵今天說，拿歧視當作笑點的節目，一點都不好笑，只是成為霸凌者的幫兇，台灣有自由也有法治，如果不懂就多念書，少出來丟人現眼。

王志安昨天在脫口秀節目賀瓏夜夜秀，形容台灣造勢選舉就像一場演唱會，「不但有歌星助陣，還會把殘疾人士推上台」，他認為這點特別煽情，就像綜藝節目會製造淚點一樣，當場還假裝顫抖模仿高喊「支持民進黨，搶救王義川」口號。

林楚茵今天在臉書發文表示，台灣的言論自由，並非建立在「歧視別人」，否則就是公然霸凌，有人說這是現在最夯的節目，「但我不認為年輕世代，會願意被這種低劣言論所代言」，拿歧視當笑點的節目，一點都不好笑，只是成為霸凌者的幫兇。

林楚茵說，不管王志安是哪一國人，但是台灣的言論自由，不保護公然霸凌別人，「少在那邊找理由不道歉」，台灣有自由也有法治，如果不懂就多念點書再上節目，少出來丟人現眼，「公然歧視就是霸凌，台灣的言論自由不保障霸凌者。」

民進黨立委王定宇受訪時表示，民主社會本來就是多元意見，每個人看到的面向會不一樣，有的人在選舉當中，只看到造勢場合的吵雜、熱鬧及演唱，甚至是綜藝化的內容，有的人則看到票票等值，一票一票選出總統，台灣的政治結構，來自人民的民主，這才是民主社會的可貴。

王定宇認為，如果只會訕笑造勢場合，或者認為那就是綜藝化，「也許只看到淺薄的部分，卻忽略台灣追求民主化，數十年來不斷修法、追逐跟付出的代價，成為全球稱讚的民主故事」，而在造勢場合受邀的演講者，有些人只看到表象的不方便、罹患罕見疾病，甚至還拿出來嘲笑，把他當作選舉的道具或演員。

不過，王定宇說，有更多人看到陳俊翰的故事，包括從小罕見疾病，母親辛苦栽培長大，後來一路考取律師執照、會計師執照、哈佛大學法學碩士及密西根大學法學博士，而在得到的這些專業能力之後，還致力於推動弱勢者得到公平對待，「有人會看到這個，有人卻只看到他在台上演講不方便，還當作道具、演員來嘲笑他。」

王定宇說，「有的人只能看到表面，也許那是他們的節目風格」，但是台灣是一個溫暖的社會，有更多人看到台灣民主真實的價值，也會看到每一個人為生命中努力的故事，還有個人的專業，「如果你只看到輪椅，沒看到他追求法學到博士的學位，那只能說有的人眼光比較深遠，有的人眼光比較短淺，如此而已。」

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