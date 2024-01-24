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影／王義川下通牒 賀瓏不道歉就「上節目噴他」
民進黨中央黨部下午舉行中常會，並在會後發布人事異動，新聞部主任由吳崢接任，兼任發言人，原新聞部主任張志豪調任組織部主任，政策會執行長由王義川擔任。王義川剛接任便表示，仍會繼續上政論節目，並提到中國大陸記者王志安於賀瓏夜夜秀節目上暗諷罹患罕病的民進黨不分區立委候選人陳俊翰一事，要求主持人賀瓏立即道歉，不然要「上節目噴他」。
王義川表示，脫口秀上對於種族、性別，以及身障人士的玩笑，絕對不允許，王義川自嘲若開自己頭髮少的玩笑，他接受，但無法接受拿身障者開玩笑的行為，王義川批評，製作單位有很多機會可以剪掉爭議片段，卻選擇播出，製作單位難辭其咎。
而針對王志安批評民進黨將陳俊翰放在不分區名單第16位，才是消費身障者，新任新聞部主任吳崢澄清，排名並不代表重要程度，不分區排名順序都有與當事者討論過。
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