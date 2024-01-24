1年役新兵明天報到 準立委徐巧芯最不滿國防部這項方案

1年制義務役男明天入營，爭取加入立院國防委員會的國民黨立委當選人徐巧芯點出教育訓練師資及心理輔導人力不足、基礎裝備的採購等問題，她最不滿國防部提出的「3+1方案（3年讀大學、1年服兵役）」，她質疑改變學生本來的交友等社會化過程，只是為了衝出當兵數字。

國民黨立委陳以信去年底質詢國防部長邱國正「3+1方案」推動情況，國防部官員回應，現在僅有5人提出申請，陳以信質疑在實際執行面，學校和學生可能都難以配合。

徐巧芯也關心國軍基礎裝備不足的問題，她說，政府只關注大型軍武採購，但缺乏保護軍人安全的基礎裝備，像是手臂炸裂卻沒有止血繃帶，執行海上任務落海後才發現沒有定位系統。

徐巧芯最反對的是國防部「3+1方案」，質疑改變學生本來的社會化和交友，應該按照時序慢慢入伍，畢竟現在男性可能會先讀研究所等再服役問題，要顧及平時就學模式，前總統馬英九當時推出半年壯遊，趁著該學期沒有課程，到海外增廣見聞，如今國防部方案反而壓縮大學青春和自我探索階段。

徐巧芯也表示，兵役延長1年，國防部等單位該思考，這麼多人長時間入營，相關的場地、師資教育能否足夠，教育訓練是否精進提升？還是變成浪費1年時間？她也提到心理輔導單位，以往4個月役期，大家會覺得睜一眼閉一眼度過，但是如今變成1年，軍中是否有足夠人力關懷役男？

徐巧芯指出，1年制役男問題，有些需要明天入營後才會陸續反應，她將持續追蹤。

商品推薦