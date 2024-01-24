違反營運計畫！鏡電視大選製播政論節目 NCC未罰款僅給「警告」

鏡電視先前申設新聞台時，曾承諾不會製作談話性政論節目，卻沒想到總統大選之前，鏡電視竟在去年10月推出「大選鏡來講－2024選戰論壇」；NCC（國家通訊傳播委員會）今日表示，決議依衛星廣播電視法第15、61條等相關規定予以核處，並命該公司於文到之次日起改正，屆期不改正，得按次處罰，不過，NCC這次並未罰款，而是記鏡電視「警告」一支。

鏡電視先前申設新聞台時，曾承諾不會製作談話性政論節目，卻沒想到總統大選之前，鏡電視竟在去年10月份推出「大選鏡來講－2024選戰論壇」，而這檔節目也在大選後隨之結束；外界看來普遍認為這檔節目是「政論節目」，但鏡電視卻稱這檔節目為「調查節目」。

NCC表示，鏡電視新聞台於申設時所提營運計畫、補正說明及到會陳述時均指出，該頻道全日不製播新聞性政論節目，惟該公司未經申請，即自112年10月16日起於前揭頻道製播與營運計畫未符之內容。

為釐清案情，NCC已依法請鏡電視到會陳述意見，同時也諮詢外部學者專家意見。

NCC表示，經諮詢學者專家提供意見，調查報導是由記者主導，就特定議題進行系統性深度原創調查分析，受訪者為事件當事人、關係人或該領域專家，製作時間較長，新聞台對該調查結果負全責。政論節目則是主持人及來賓對特定議題進行各自詮釋，來賓多非事件當事人或相關人，僅是就事件發表評論，製作時間較短，通常稱來賓言論立場不代表該新聞台立場。

NCC委員會議審議確認，鏡電視所製播的節目內容，於形式上與一般通念的新聞性政論節目並無差異，且與營運計畫所載不符，爰決議予以核處。

不過，NCC此次核處鏡電視僅「警告」一支，而未罰款。

NCC主秘黃文哲指出，「警告」也是一種處罰，NCC會將「警告」納入處罰次數，這對於新聞台未來評鑑換照也將有重大影響。

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