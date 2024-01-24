再爆斷交警訊？吐瓦魯財長稱將重審與台關係 外交部：不代表官方立場

我太平洋友邦吐瓦魯國將於近期舉行國會選舉，吐瓦魯駐台大使潘恩鈕（Bikenibeu Paeniu）日前接受外媒訪問時表示，吐瓦魯國內傳出，有可能會在選舉之後跟進諾魯，承認中華人民共和國。路透近日報導，吐瓦魯財政部長潘恩紐（Seve Paeniu）也表示，吐瓦魯2選後預計將重新審視與台灣的外交關係。外交部表示，這是為了競選連任而提出的個人政治主張，不代表吐國官方立場。

外媒「澳洲人報」日前報導指出，吐瓦魯駐台大使潘恩鈕表示，有來自吐瓦魯的消息人士告訴他，吐瓦魯可能在1月26日大選後，跟隨諾魯，做出外交轉向，轉為承認中華人民共和國；他呼籲澳洲及其盟友夥伴密切注意局勢，加強對吐瓦魯的支援。

對此，外交部昨表示，我駐吐瓦魯大使館獲悉澳洲人報刊載相關新聞之後，就立即向吐國的高層查證潘恩鈕所言是否屬實，吐瓦魯政府也在第一時間向我國澄清，這是潘恩鈕個人的評論，並非吐國政府的立場。並有涉外人士指出，此消息來自諾魯。

不過路透24日報導，吐瓦魯財政部長潘恩紐（Seve Paeniu）在給路透的聲明中說，「台灣與中國問題依然是每個政府可商榷的議題，特別是在大選之後。毫無疑問的，這個議題將再次成為選舉後討論的焦點，新政府需要對此採取立場。」他表示，這取決於哪個夥伴國家能夠回應並支持實現吐瓦魯的發展優先要務和期望。

對此，外交部表示，已掌握相關資訊，指吐國財政部長為競選連任而提出個人的政治主張，背後顯然有中國因素影響，並不代表吐國官方立場。

外交部再次強調，我國大選後吐國總督Tofinga Falani、總理Kausea Natano 、外交部長Panapasi Nelesone 等政府高層、國會議長Samuelu Teo及朝野各界政要，已連日多次重申堅定支持兩國邦誼的立場，台吐雙方均珍視彼此堅實的友誼，未來也將在各領域中持續強化合作，追求共榮發展。

外交部預祝吐瓦魯國本月26日國會選舉順利成功，而對於個別候選人基於選舉考量，刻意在選前對外發表不友我政見，外交部至感遺憾。中國處心積慮謀奪我邦交國，並將之視為打壓民主台灣之主要手段，時值諾魯受中國操弄與我國斷交之關鍵時刻，外交部不排除中國為打壓我國外交空間，再次利用吐國選舉惡意操弄議題及影響特定候選人，試圖發動認知戰，混淆國際視聽。我國呼籲國際社會持續支持民主台灣，共同反制中國在各地侵蝕民主價值的惡意介選行為。

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