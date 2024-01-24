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與吐瓦魯斷交？ 張其祿：中國從外交、經濟干預可預期

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
立法院民眾黨團幹事長張其祿。圖/聯合報系資料照
立法院民眾黨團幹事長張其祿。圖/聯合報系資料照

台灣邦交國諾魯上周宣布與台灣斷交，傳吐瓦魯26日大選後，將審視與台灣邦交關係，恐有斷交危機。民眾黨立委張其祿認為，中國的干預很深，從外交和經濟干預是可預期的，重點是政府有無相關因應劇本。

張其祿表示，這次台灣總統選舉由民進黨賴清德當選，選舉結果顯然不是中國中意的，因此從外交和經濟方面給台灣下馬威，不難想像；小國很容易挖，台灣和小國的邦誼確實岌岌可危。

張其祿指出，接下來中國可能會朝兩岸經濟合作架構協議（ECFA）下手，逐步對台示警，讓人民感覺到壓力，也看看台灣政府會有什麼反應；在賴清德上任前，中國勢必會再有動作，從經濟和外交給台灣下馬威，雖然行政院長陳建仁現在是看守內閣，但民進黨繼續執政，應該具體說清楚，政府如何因應中國示警帶來的經貿和外交衝擊。

張其祿

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