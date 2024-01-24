民進黨人事改組！「他」任政策會執行長 陳揮文：未來四年會亂七八糟

2024總統大選落幕，民進黨中央黨部將進行人事改組，新聞部主任將由新北市中和區落選立委吳崢接任，並兼任發言人，而民進黨立委羅致政辭任政策會執行長，改由不分區立委被提名人王義川接任。媒體人陳揮文指出，賴清德動不動就派這種要跟人罵來罵去的，未來四年一定會亂七八糟。

本次民進黨中央黨部人事改組主要以「年輕化」與「加強戰力」為主軸，於2月1日上任。對此，陳揮文在政論節目《新聞大白話》表示，年輕化是場面話，到底年不年輕，也不能完全從年齡來看，「因為賴清德之前做的動作叫作退新潮流，可是他還是黨主席」，但其實賴並沒有退出民進黨，而是一把抓。

陳揮文指出，讓王義川當政策會執行長很奇怪，因為國民黨也有政策會執行長，「之前都是現任的立委去當政策會執行長，就等於是黨鞭！」先前王義川曾在政論節目直言「大陸高鐵沒有靠背」而被封為「靠背哥」，因此陳揮文質疑，賴清德怎麼會去用這種「靠背哥」，「然後他（王義川）還說，全中國都認識？那你應該去帶貨才對，全中國都認識，怎麼那麼可惜？」

陳揮文直言，王義川造勢完後就起乩了，到處起乩、表演，所以這怎麼能叫做年輕化，這是仇中跟抗中。他接著批評，賴清德安排這種人當政策會執行長，要推什麼樣的政策，「所以說賴清德的布局是什麼？你就看到賴清德他讓黑熊學院的院長（沈伯洋）去當不分區第二名」。

「賴清德你的訊息是什麼？」陳揮文表示，現在中央黨部的人事案，是賴清德這個黨主席可以去操作的，自己對吳崢比較沒有意見，「但讓王義川去當政策會執行長？他有什麼政策呢？他在友台的表現是什麼？」就是整天跟李正皓一搭一唱，到處罵人，能推出什麼政策。

陳揮文強調，反正民進黨要怎麼做人事布局，他也沒有意見，但賴清德將接任總統，且得票率只有40%，是一個少數總統，立法院席次也無過半。在這種情況下，「如果要玩對抗，你也知道賴清德的個性是『不然大家來輸贏啊？看是要表決，還是要解散國會？』那這樣子，未來四年一定是亂七八糟的啊！」他坦言，賴清德是不是應調整人事，而不是動不動就派這種要跟人罵人罵去的。

此次改組除了吳崢接任新聞部主任並兼任發言人、王義川接任政策會執行長外，現任發言人卓冠廷將續任，原賴清德競選部發言人戴瑋姍則調任黨發言人。其中王義川為第11屆立委民進黨不分區提名第14名，在選戰最後階段發起「搶救王義川」活動，帶起風潮，被視為民進黨催票功臣。

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