接見美台商業協會訪問團 賴副總統盼與美國持續深化合作

賴副總統今日接見「美台商業協會（U.S.-Taiwan Business Council, USTBC）訪問團」時強調，未來他將帶領新政府團隊堅定守護民主，並與其他理念相近夥伴合作，共同致力於維持台海和平與穩定的現狀。他也期盼「美台商業協會」持續支持台灣，共同深化台美經貿合作關係，攜手維護印太地區的和平與繁榮。

賴副總統致詞時指出，面對中國威權主義的擴張，世界各國及各主要領袖高峰會議紛紛發表共同聲明，重申台海和平穩定的重要性。現在的台灣已經是「世界的台灣」，未來他將帶領新政府團隊繼續堅定守護民主、維持台海現狀與捍衛印太區域的和平穩定。

賴副總統強調，未來他將致力與包括美國在內所有理念相近的民主國家，共同努力提升相互投資，為業者建構穩定、安全且可預測的經貿投資環境，也希望在「美台商業協會」的支持下，進一步提升台美關鍵產業供應鏈的韌性。

他也感謝過去一年「美台商業協會」的倡議，以及美國政府與國會積極推動「美台快速雙重稅收減免法案」。期盼今年法案能夠順利完成立法，進一步深化台美投資及關鍵供應鏈的夥伴關係。

賴副總統指出，台灣在全球經濟上扮演關鍵角色，目前台美雙邊經貿合作項目，包括「台美21世紀貿易倡議」、「經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）及「科技貿易暨投資合作架構」（TTIC）等，均與「印太經濟架構」（IPEF）所重視的議題相互呼應，非常希望這能成為臺灣未來加入「印太經濟架構」的重要基礎。

他強調，台灣作為美國在印太區域重要且可信賴的經濟和安全夥伴，將可與美國共同實現區域經濟繁榮。期盼「美台商業協會」能持續協助向美國政府表達台灣參與「印太經濟架構」的重要性。

賴副總統期盼「美台商業協會」能持續大力支持台灣，共同努力深化台美經貿合作關係，攜手維護印太地區的和平與繁榮。

訪問團團長柯拉克致詞時說，訪團成員所代表的美國商業及私部門重視的三個要點。首先，科技合作是共同民主理念的展現，台灣的實力與創新是希望的燈塔，向世界證明好產品的基石是自由。其次，台美雙方的經濟關係以信任及尊重為基礎，諸如「經濟繁榮夥伴對話」、民主國家乾淨網路聯盟及台積電赴美投資設廠等，都是彼此信任關係的象徵。這不僅是經濟活動，更肯定民主國家能團結面對全球挑戰。

柯拉克指出，科技外交是「柯拉克科技外交研究院」的宗旨，他們也創建了「台灣創新與繁榮中心」（TCIP），期待雙方不僅在經濟或外交層面合作，也為共同期望的願景而努力，讓創新為人類自由而服務，而非少數人的利益。

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