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NGO團體辦民間國是會議 邀賴蕭配與會

中央社／ 台北24日電

前副總統呂秀蓮及50個非政府組織（NGO）2月28日將舉辦「全國民間國是會議」，發起團體代表今天赴民進黨中央黨部遞交邀請信，盼正副總統當選人賴清德、蕭美琴出席，對談新政府如何領導台灣、避免兩岸戰爭、強化國計民生。

前總統府國策顧問張貴木、李登輝民主協會副秘書長黃香、前國大代表蕭清海等人，今天拜訪民進黨中央黨部，遞送邀請信，民進黨代理秘書長楊懿珊接待。

邀請信表示，228是台灣和平日，應該走出悲情的歷史隧道，邁向光明坦途，特別函邀賴、蕭撥冗參加歷史性的「全國民間國是會議」，與數百位百工百業NGO組織代表，對談新政府如何帶領台灣、避免兩岸戰爭、強化國計民生、並開創國家前途。

邀請信指出，春節過後將把各界關切的議題彙整提供參閱，這是強化公民社會，鞏固領導，開創國家前途極為重要的機會。

黃香會後答覆媒體提問表示，民進黨還沒有回應，各團體將彙整建議和提問給賴清德，預計近日就能送抵中央黨部。

張貴木期許，新政府多一點時間下鄉，聽聽民間意見；和平是廣大民意，希望凝聚更多人的力量和聲音，「我們不要有戰爭」，同樣訴求也會邀請在野黨，不分黨派。

民進黨 戰爭 賴清德

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