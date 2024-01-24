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新北1歲嬰之死 綠酸侯友宜「加倍奉還」呢？藍：高雄出事也沒怪陳其邁

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
大選落幕，新北市議會昨天臨時會，討論新北市長侯友宜是否到議會補做施政報告，藍綠又吵成一團。雙方協商破裂，民進黨團退席抗議，大會清點人數未過半，無法確認議程，此次臨時會流會作收。記者侯永全／攝影
大選落幕，新北市議會昨天臨時會，討論新北市長侯友宜是否到議會補做施政報告，藍綠又吵成一團。雙方協商破裂，民進黨團退席抗議，大會清點人數未過半，無法確認議程，此次臨時會流會作收。記者侯永全／攝影

新北割喉案受害學生明天告別式，今天又傳出新北市某公托嬰兒疑被口罩悶死，新北市長侯友宜選後剛宣布回歸市政，馬上又陷入藍綠攻防。綠營議員質疑，侯友宜口稱「加倍奉還」，卻看不到市府作為，家長情何以堪？藍營議員說，大家都很難過，如何避免類似事件再發生才是重點，歸咎於「一人」有失公允，社會安全網是中央、地方合作，應專業全面檢討。

民進黨議員黃淑君說，昨天議會臨時會，民進黨要求侯友宜針對社會安全網專案報告，市長嘴上說「加倍奉還」，卻透過國民黨多數暴力拒絕備詢、沒收議會臨時會，讓人困惑侯的回歸是回歸到哪裡？

黃淑君說，幼小生命離開，家長人心惶惶，社會局卻無法第一時間跟家長、民代說明清楚，且除公托，還有很多由保母照顧的孩子，相關照顧指引方針是否落實？目前仍看不到社會局正面回應，從先前的恩恩案、偽藥案，可看出市府處理事情的態度，最後惡果都展現在侯友宜的市政滿意度上。

民進黨議員顏蔚慈說，冬季是流行性病毒旺盛季節，但從去年底，看不到市府對於相關衛教更強力宣傳，既然市長回來了，就該趕快亡羊補牢，落實第一線公托公幼督導，不要像過去恩恩案、偽藥案，事情發生市府才出來發聲明。

顏蔚慈說，新北市孤獨死事件頻傳，小朋友到學校又不安全，新北市簡直成為長者、幼童不友善地區，呼籲市長不要只在市政會議謝謝大家選舉時期的幫助，而是要落實各項政策。

國民黨議員陳偉杰說，發生案件大家都很難過、遺憾與不捨，市府與相關單位應該回歸問題本質，到底發生原因是什麼，市民想了解的是真實狀況，與未來如何避免事件再度發生。

陳偉杰說，市府確實應該檢討，但如果問題都歸咎給市長，卻也非理性檢討，先前高雄發生類似事件，也沒人檢討高雄市長陳其邁，應該針對案件討論。

針對社會安全網，國民黨議員呂家愷說，地方政府有應該執行的地方，也要有中央相關法令配合，目前新的國會已經選出來，包括法令調整、警察單位、教育單位等，都應該要全面檢討，而非歸咎哪個人、哪個團體。

議員 侯友宜

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