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吐瓦魯傳大選後重新審視與台邦交關係 綠委駁：是謠言

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨立委王定宇。本報資料照片
民進黨立委王定宇。本報資料照片

吐瓦魯財政部長潘恩紐（Seve Paeniu）向路透表示，吐瓦魯預計在大選後，重新審視與台灣的外交關係。 民進黨立委王定宇表示，台灣跟吐瓦魯邦交傳出問題，經查證是謠言，兩國邦誼穩固，彼此關係緊密。

王定宇指出，經過相關單位查證，消息是從諾魯傳到吐瓦魯，再傳到主流媒體，目的就是要擴大中共花錢讓諾魯 外交轉向的效益，製造台灣邦交國間不信任危機，幸好政府跟吐瓦魯溝通沒問題，很快釐清消息來源，讓中共無法得逞。

王定宇說，中共花錢買邦交攻勢沒有停止過，台灣跟吐瓦魯邦交沒問題，提醒因利益轉向的朋友，問一下宏都拉斯等因中國大陸利誘轉向的下場。

吐瓦魯 王定宇 中共

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