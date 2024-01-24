賴清德：堅定守護民主 維持台海現狀與捍衛印太和平

副總統賴清德今天接見美台商業協會訪問團表示，身為第16任總統當選人，未來將帶領新政府團隊堅定守護民主，持續與理念相近的夥伴合作，共同維持台海現狀及捍衛印太區域的和平穩定。台美經貿合作項目均與印太經濟架構（IPEF）所重視的議題相互呼應，希望能成為台灣未來加入印太經濟架構的重要基礎。

賴清德上午在準副總統蕭美琴陪同下，在總統府接見美國前國務次卿柯拉克所率領的美台商業協會訪問團。賴清德表示，他和蕭美琴當選第16任總統、副總統，感謝美方不僅在大選後立即發表聲明表達祝賀，也派高階代表團來台訪問，這展現對台灣民主的強勁支持，訪賓選擇這個時候訪台也顯示美國產業界對台灣市場充滿信心，是對台灣最直接且強而有力的支持。

賴清德說，面對中國威權主義的擴張，世界各國及主要領袖峰會紛紛表達共同聲明，重申台海和平穩定的重要性，現在的台灣已經是世界的台灣，未來他將帶領新政府團隊繼續堅定守護民主，維持台海現狀與捍衛印太區域的和平穩定。

賴清德表示，感謝美國拜登政府上任至今，透過12度對台軍售及提供安全援助，履行對台灣安全的堅定承諾，未來他也會持續與理念相近夥伴合作，共同致力於維持台海和平及穩定的現狀。如今民主自由不只是價值信仰，也是理念相近盟友應該共同捍衛的堡壘，更是安全可靠的國際供應鏈最重要的基礎。

賴清德指出，感謝美台商業協會的倡議以及美國政府、還有國會積極推動美台快速減免雙重課稅法案，期盼今年法案能夠順利完成立法，讓台美投資及關鍵供應鏈的夥伴關係能夠進一步深化。

賴清德說，台灣在全球經濟上扮演關鍵性角色，目前台美雙邊經貿合作項目包括台美21世紀貿易倡議、經濟繁榮夥伴對話、科技貿易暨投資合作架構等均與印太經濟架構所重視的議題相互呼應，他非常希望這能成為台灣未來加入印太經濟架構的重要基礎。

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