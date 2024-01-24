立陶宛國會代表訪台 蔡總統明早接見

總統府發言人林聿禪今天表示，總統府誠摯歡迎立陶宛國會友台小組主席馬瑪竇偕包括執政「祖國聯盟—基督教民主黨」、執政「自由黨」及在野「社會民主黨」3位副議長共11位朝野政黨之國會議員訪問台灣，蔡總統將於明天上午於總統府接見訪問團，就持續推動雙邊關係及強化台立經貿與科技合作等議題深入交換意見。

林聿禪說明，此次訪團成員也包含國會副議長米塔拉斯、國會副議長莫谷娜、國會副議長薩巴塔斯、日本小組主席瓦林斯卡議員、人權委員會主席瑞克費雪、預算委員會副主席游奈提、教育及科學委員會副主席卡欣絲凱、議員席薩斯、費雪尼、雅珊娜等。

林聿禪表示，本次立陶宛國會友好訪問團是繼2023年10月立陶宛國會議長希米利特訪台，以及我國本屆總統大選後，第一個來訪的立陶宛國會議員團，成員包括朝野政黨，展現立陶宛對台灣與自由民主價值的堅定支持。而立陶宛亦將於5月、6月及10月進行總統、歐洲議會議員及國會議員選舉，並於國會選舉後籌組新政府，期盼台立未來均能持續推動互利互惠的友好關係，並強化雙邊包括農業、醫衛領域、經貿與科技等各面向的合作。

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