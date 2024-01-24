快訊

獨／立院龍頭之戰 知情人士曝：柯文哲將挺韓國瑜當院長

瑞典加入北約只差一步！土耳其批准申請 只等匈牙利同意

遭賀瓏夜夜秀來賓諷「造勢工具」 罕病律師陳俊翰：對方不了解民主

立陶宛國會代表訪台 蔡總統明早接見

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
立陶宛國會代表訪台，蔡總統明早接見。圖／總統府提供
立陶宛國會代表訪台，蔡總統明早接見。圖／總統府提供

總統府發言人林聿禪今天表示，總統府誠摯歡迎立陶宛國會友台小組主席馬瑪竇偕包括執政「祖國聯盟—基督教民主黨」、執政「自由黨」及在野「社會民主黨」3位副議長共11位朝野政黨之國會議員訪問台灣，蔡總統將於明天上午於總統府接見訪問團，就持續推動雙邊關係及強化台立經貿與科技合作等議題深入交換意見。

林聿禪說明，此次訪團成員也包含國會副議長米塔拉斯、國會副議長莫谷娜、國會副議長薩巴塔斯、日本小組主席瓦林斯卡議員、人權委員會主席瑞克費雪、預算委員會副主席游奈提、教育及科學委員會副主席卡欣絲凱、議員席薩斯、費雪尼、雅珊娜等。

林聿禪表示，本次立陶宛國會友好訪問團是繼2023年10月立陶宛國會議長希米利特訪台，以及我國本屆總統大選後，第一個來訪的立陶宛國會議員團，成員包括朝野政黨，展現立陶宛對台灣與自由民主價值的堅定支持。而立陶宛亦將於5月、6月及10月進行總統、歐洲議會議員及國會議員選舉，並於國會選舉後籌組新政府，期盼台立未來均能持續推動互利互惠的友好關係，並強化雙邊包括農業、醫衛領域、經貿與科技等各面向的合作。

議員 立陶宛 總統府發言人

延伸閱讀

回應民眾黨訴求 韓國瑜喊：共同合作修法 再造完善國會

土耳其國會終批准 瑞典加入北約就差匈牙利點頭

核電廠延役新國會第一槍 外界視為藍白合作試金石

陳菁徽進軍國會推「人工生殖法」 盼單身者也可有兒女

相關新聞

藍擬修法解套核電廠研議 侯重申：核安無虞下以核減煤

為解套核電廠延役，國民黨立委將在立院新會期提出修正草案，明定不設定核電廠申請延役期限，且核安無虞後即可運轉。新北市長侯友...

2百萬人無法投票 藍委促不在籍投票

「連印尼移工都能在台灣投該國的總統票，為何台灣仍不願推動不在籍投票？」國民黨立委王鴻薇24日指出，台灣有190到200萬人在異地工作或海外求學，返家投票困難重重，盼儘速推動不在籍投票。金門立委陳玉珍更說，金門航班有限，投票率往往難超過4成。

立陶宛國會代表訪台 蔡總統明早接見

總統府發言人林聿禪今天表示，總統府誠摯歡迎立陶宛國會友台小組主席馬瑪竇偕包括執政「祖國聯盟—基督教民主黨」、執政「自由黨...

趙少康拋NCC採政黨比例：不能讓民進黨蠻橫

中廣前董事長趙少康今天在臉書說，國家通訊傳播委員會（NCC）等委員會，應該採政黨比例，若民眾黨認為八席立委太少，用不分區...

是否現身新北議會臨時會？侯友宜：會為市民扛起責任

新北市議會昨開臨時會，民進黨團要求新北市長侯友宜補做施政報告與預算報告，最終藍綠兩黨協商破局，臨時會流會。對此，侯友宜今...

美國代表團又抵台：重申對台支持

我國總統大選後，今又由美國議員訪團來台。美國眾院外委會印太小組民主黨首席議員貝拉（Ami Bera）今率團來台，預計明日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。