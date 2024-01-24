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藍擬修法解套核電廠研議 侯重申：核安無虞下以核減煤

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市長侯友宜今上午主持市政會議。記者劉懿萱／攝影
新北市長侯友宜今上午主持市政會議。記者劉懿萱／攝影

為解套核電廠延役，國民黨立委將在立院新會期提出修正草案，明定不設定核電廠申請延役期限，且核安無虞後即可運轉。新北市長侯友宜競選總統期間提出在安全無虞下延役核一、核二、核三，侯今重申，在供電、核安無虞下以核減煤永續轉型，且在核安無虞底下不斷推動，並跟世界潮流一樣節能減碳。

國民黨立委王鴻薇、吳怡玎、李彥秀、羅智強昨日提出，將在立法院新屆期提出修「核子反應器設施管制法」，不再設定核電廠延役申請期限，為核電廠延役問題解套，同時喊話在野合作。侯友宜也曾提出在安全無虞下延役核一、核二、核三，並推動核四安全重啟。

侯友宜今受訪說，能源轉型現在是一個國際趨勢，很多的國際氣候變遷委員會都有談到，許多先進國家已經把核電列為乾淨能源的一種，他重申過去在供電無虞下，以核來減煤達到永續轉型，更重要讓供電無虞的過程中使用核電一定要注重核安，核安一定要把關好，希望在核安安全無虞下不斷推動，讓全國供電無虞，同時讓我們也跟世界潮流一樣，也能夠節能減碳。

媒體追問下一屆國會不只一個議題，在不在籍投票藍營跟白營也都滿支持，侯說，台灣民主進步的過程當中，更應該傾聽民意，能夠納入更多的民主化來支持整個投票行為，面對大家有這樣一個聲音，都往好的方向走、樂觀其成。

核電 侯友宜

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